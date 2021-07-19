«Провокации и душа». Разлогов назвал Каннский фестиваль победой русской культуры

«Главный приз ушел картине "Купе №6" финского режиссера, но на русском материале. Там принципиально важную роль играет нецензурная лексика. Картина очень неожиданно получила второй по значимости приз после «Пальмовой ветви», а на самом деле первый. А японская картина "Сядь за руль моей машины" вся построена на драматургии Чехова. Это рассказ о том, как в театре Хиросимы поставили "Дядю Ваню". Картина получила приз за лучший сценарий, два приза от экуменического жюри и от жюри Международной федерации кинопрессы, и была первым номером во всех рейтингах. Благодаря Чехову, эта картина имеет прямую связь с русской культурой и свидетельствует о ее международном значении», - сказал он.

По его мнению, в присуждении «Золотой Пальмовой ветви» французскому фильму была политическая составляющая.

«"Титан" – это модная, яркая и своеобразная картина, которая соответствовала, в первую очередь, вкусам председателя жюри, который любит провокации. Было сразу понятно, что главный приз уйдет французам. Это было, скорее, политическое решение, чем чисто художественное. Я из французских фильмов предпочел бы картину "13-й район Парижа", она более спокойная. Но я понимаю, почему отдали предпочтению «Титану». Это жанровая картина, одна из первых картин в жанре фильма ужасов, получающая приз большого и влиятельного в художественном плане фестиваля», - пояснил президент гильдии киноведов и кинокритиков России

Разлогов отметил, что много призов Каннского фестиваля ушло женщинам, высказав мнение, что фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» был снят «от души».

«Это хорошая картина. Она не всегда совершенна, поскольку это только второй фильм Киры Коваленко. У меня как у критика есть определенные претензии и недоговорки, но я очень за нее рад, потому что картина сделана от души, она про родину режиссера, Северную Осетию. Думаю, она сделана на материале, близком к собственной биографии. Фильм касается и терроризма, и проблем женской судьбы. Поскольку Каннский фестиваль основные премии отдал женщинам, очень приятно, что одной из них оказалась Кира Коваленко», - добавил кинокритик.

При этом Разлогов указал, что фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе», оператору которого Владиславу Опельянцу дали в Каннах техническую премию, был непонятен многим зарубежным зрителям.