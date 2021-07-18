Каннский кинофестиваль выиграл хоррор об убийце, забеременевшей от автомобиля
Завершился 74-й Каннский международный кинофестиваль. Председатель жюри, американский кинорежиссер Спайк Ли назвал имя победителя, вернее победительницы.
Пальмовую ветвь получила француженка Жюлия Дюкорно, первая женщина в истории фестиваля, единолично получившая «Золотую пальмовую ветвь». До сих пор главную награду Канн получала лишь Джейн Кэмпион и ее фильм «Пианино», но тогда в 1993 году «Пальму» вручили сразу двум фильмам, и Кэмпион разделила награду с Кайгэ Ченем.
«Титан» Дюкорно стал самым скандальным фильмом нынешних Канн, как отмечает Variety, это «горячий, культовый, экстремальный и пуленепробиваемый боди-хоррор, который бросает вызов границам сексуальности и вкуса». По сюжету выжившей в аварии девочке вставляют в голову титановую пластину, она вырастает, уничтожает и мужчин и женщин, пытающихся с ней сблизиться, занимается любовью с автомобилем, беременеет от него, а также притворяется давно пропавшим сыном начальника пожарной команды. Критика сравнивает ее суровое и шокирующее кино с работами Дэвида Кроненберга и Такаси Миике.
В этом году в программах Каннского кинофестиваля было много фильмов российских режиссеров или совместного с Россией производства. В итоге они увезли с Лазурного берега сразу несколько наград. За сутки до церемонии награждения победителей в основной программе стали известны призеры «Особого взгляда», второго по значению конкурса фестиваля. Главный приз там получил фильм «Разжимая кулаки» ученицы Александра Сокурова Киры Коваленко о молодой девушке, мечтающей вырваться из-под опеки своей патриархальной семьи. А в основном конкурсе Канн гран-при, то есть фактически второе место, разделили двое. Это иранец и дважды обладатель «Оскара» Асгар Фархади с «Героем» о человеке, которого временно выпустили из тюрьмы и который делает непростой моральный выбор. А также «Купе номер шесть» финна Юхо Куосманена, фильма с российскими актерами, снятым в российской копродукции. Это история встречи и разговоров в купе поезда Москва-Мурманск студентки из Финляндии и шахтера из России, в нашей стране «Купе номер шесть» должно выйти в прокат 28 октября.
Каннскую ветку за режиссуру получил француз Леос Каракс, снявший мюзикл «Аннетт» с Марион Котийяр и Адамом Драйвером о стендап-комике, его жене, оперной певице, и их весьма необычной дочери (в России фильм в прокате с 12 августа). За сценарий жюри отметило японца Рюсукэ Хамагути и его драму «Веди мою машину». Кстати, и этот фильм имеет отношение к России. По сюжету герой, театральный режиссер, должен поставить на сцене чеховского «Дядю Ваню» и едет из Токио в Хиросиму, где и будет работать. Эта драма днем раньше получила и еще один важный приз, награду Международной Ассоциации кинокритики и кинопрессы ФИПРЕССИ.
Специальный приз жюри, как и гран-при, разделили два фильма. Это «Колено Ахеда» израильтянина Надава Лапида о цензуре в культуре, которая добирается даже до самых отдаленных населенных пунктов. А также «Память» культового тайца Апичатпонга Вирасетакула с Тильдой Суинтон в главной роли, странная история о шотландке, которая приехала в Колумбию и перестала спать по ночам. «Память» также куплена для российского проката и выйдет у нас 21 октября.
Лучшей актрисой каннское жюри признало Ренате Реинсве, сыгравшую в «Худшем человеке на свете» норвежца Йоахима Триера о современных молодых, копающихся в себе и ищущих смысл жизни. Лучшим актером — Калеба Лэндри Джонса из «Нитрама» австралийца Джастина Курзеля о реальном человеке, знаменитом на континенте убийце, который однажды ночью устроил резню к крохотном городке, убив 35 и ранив еще 23 человек в возрасте от 3 до 70 лет. Жюри проигнорировало конкурсные фильмы таких знаменитостей, как Франсуа Озон, Пол Верховен, Уэс Андерсон. Не досталось наград и «Петровым в гриппе» Кирилла Серебренникова.
Каннский международный кинофестиваль, крупнейший кинофорум мира, проходил на Лазурном берегу Франции с 6 по 17 июля. Из-за пандемии в прошлом году он был отменен вообще, а в этом был перенесен с традиционного мая на июль. Фестиваль проходил в условиях жестких мер безопасности, карантина и постоянного тестирования прибывающих гостей.
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