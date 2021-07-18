Каннский кинофестиваль выиграл хоррор об убийце, забеременевшей от автомобиля

В этом году в программах Каннского кинофестиваля было много фильмов российских режиссеров или совместного с Россией производства. В итоге они увезли с Лазурного берега сразу несколько наград. За сутки до церемонии награждения победителей в основной программе стали известны призеры «Особого взгляда», второго по значению конкурса фестиваля. Главный приз там получил фильм «Разжимая кулаки» ученицы Александра Сокурова Киры Коваленко о молодой девушке, мечтающей вырваться из-под опеки своей патриархальной семьи. А в основном конкурсе Канн гран-при, то есть фактически второе место, разделили двое. Это иранец и дважды обладатель «Оскара» Асгар Фархади с «Героем» о человеке, которого временно выпустили из тюрьмы и который делает непростой моральный выбор. А также «Купе номер шесть» финна Юхо Куосманена, фильма с российскими актерами, снятым в российской копродукции. Это история встречи и разговоров в купе поезда Москва-Мурманск студентки из Финляндии и шахтера из России, в нашей стране «Купе номер шесть» должно выйти в прокат 28 октября.

Каннскую ветку за режиссуру получил француз Леос Каракс, снявший мюзикл «Аннетт» с Марион Котийяр и Адамом Драйвером о стендап-комике, его жене, оперной певице, и их весьма необычной дочери (в России фильм в прокате с 12 августа). За сценарий жюри отметило японца Рюсукэ Хамагути и его драму «Веди мою машину». Кстати, и этот фильм имеет отношение к России. По сюжету герой, театральный режиссер, должен поставить на сцене чеховского «Дядю Ваню» и едет из Токио в Хиросиму, где и будет работать. Эта драма днем раньше получила и еще один важный приз, награду Международной Ассоциации кинокритики и кинопрессы ФИПРЕССИ.