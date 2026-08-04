Боец UFC Аллан Насименто умер в возрасте 34 лет
Выступавший в легчайшей весовой категории боец смешанного стиля (ММА) бразилец Аллан Насименто умер на 35-м году жизни. Об этом заявили в пресс-службе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
«Насименто был обнаружен без признаков жизни после того, как, по всей видимости, перенес сердечный приступ во сне», - указано в сообщении.
По данным UFC, медики пытались оказать помощь спортсмену, но безуспешно.
Аллан Насименто выступал в смешанных единоборствах с 2011 года, на его счету 22 победы и семь поражений. В рамках турниров UFC спортсмен провел шесть поединков, выиграл четыре боя и проиграл дважды.
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