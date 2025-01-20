«Волшебник Изумрудного города» вошел в топ-5 самых кассовых фильмов России
Фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» занял четвертое место в списке самых кассовых фильмов России, собрав 3,09 млрд рублей.
Лента обогнала фильм «Холоп» (3,082 миллиардов рублей) и приблизилась к «Аватару» (3,516 миллиардов рублей). В топе продолжает лидировать «Чебурашка» (6,792 миллиардов рублей), на втором месте находится «Холоп-2» (3,842 миллиардов рублей).
Фильм режиссера Игоря Волошина, который стал первым в трилогии по произведениям Александра Волкова, начал собирать рекорды сразу после релиза.
На третий день проката фильм собрал 1 миллиардов рублей, а на 1 января продажи составили 391,2 миллионов рублей, 2 января — 500,1 миллионов рублей, а 3 января — 303,3 миллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru