«Противоречивый сарафан»: Кинотеатры не ждут миллиарда от «Онегина»

Фильм «Онегин» в первые выходные после премьеры сработал достойно, однако не стоит ожидать, что его сборы достигнут миллиарда рублей, заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), создатель и руководитель направления АВК’PRO Роман Исаев в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что фильм Сарика Андреасяна «Онегин» возглавил кинопрокат в РФ и СНГ в минувшие выходные. За четыре дня после премьеры он собрал 336 млн рублей. На втором месте – «Лед 3» (161,3 млн рублей), в тройке лидеров держится «Мастер и Маргарита» (92,2 млн рублей).