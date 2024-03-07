Режиссёр Андреасян не намерен слушать критиков своего «Онегина»

Режиссёр и продюсер Сарик Андреасян признался, что не собирается слушать мнение профессиональных критиков по поводу своего нового фильма «Онегин», который выходит на экраны российских кинотеатров 7 марта. Он выразил надежду, что отечественный зритель получит то, чего хочет и ждёт от экранизации знаменитого романа в стихах Александра Пушкина.

В интервью NEWS.ru Андреасян рассказал о новой картине, оценил актёров Павла Прилучного и Никиту Кологривого. Режиссёр также объяснил, почему снимает в своих фильмах супругу Лизу Моряк.