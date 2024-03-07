Режиссёр Андреасян не намерен слушать критиков своего «Онегина»

Режиссёр и продюсер Сарик Андреасян признался, что не собирается слушать мнение профессиональных критиков по поводу своего нового фильма «Онегин», который выходит на экраны российских кинотеатров 7 марта. Он выразил надежду, что отечественный зритель получит то, чего хочет и ждёт от экранизации знаменитого романа в стихах Александра Пушкина.

В интервью NEWS.ru Андреасян рассказал о новой картине, оценил актёров Павла Прилучного и Никиту Кологривого. Режиссёр также объяснил, почему снимает в своих фильмах супругу Лизу Моряк.

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По словам Андреасяна, к киновоплощению «Евгения Онегина» он пытался подступиться в течении пяти лет, даже заказал специальное исследование о пожеланиях зрителей. Он также отметил, что многие актёры старше своих литературных героев, однако для создателей было важно, чтобы была хорошая игра. К тому же, раньше люди выглядели старше своих лет.

Режиссёр также объяснил, почему сейчас снимается и выходит много проектов о 1990-х годах, которые пользуются популярностью у зрителя. При этом, по оценке Андреасяна, отечественное кино сделала серьёзный скачок в качестве, и вошло в топ-5 стран мира по уровню.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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