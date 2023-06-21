«Пропагандой не занимаюсь!»: Автор книги о Зеленском удивилась легкой публикации в США
Ольга Байша в эфире НСН предположила, что ее книгу без проблем пустили в печать, потому что два года назад это же издательство уже выпускало ее работу.
Автор книги «Война, мир и популистский дискурс на Украине» Ольга Байша в интервью НСН рассказала, что удивилась легкому выходу своей работы на Западе. По ее словам, издательство Routledge не ставило ей никаких условий, а двойное слепое рецензирование прошло чрезвычайно просто.
Сегодня, 21 июня в Москве прошла пресс-конференция, посвященная презентации книги «Война, мир и популистский дискурс на Украине» и ее выходу на английском языке в крупном британо-американском научном издательстве Routledge. Книга посвящена анализу причин актуальной внутриполитической повестки на Украине и базируется на строгих научных методах исследования. Ольга Байша отметила, что перед выходом ее книга получила две положительные рецензии.
«Прежде, чем книга была издана, было двойное слепое рецензирование. То есть, рукопись отсылается специалистам в данной теме, которые оценивают, насколько она научна. Оценка взглядов, обычно, не производится. Если научное издательство работает по-честному, то оно не оценивает книгу с точки зрения идеологии. Оценивается, насколько автор владеет аналитическими методами и насколько высоко оценивают книгу специалисты в этой области. В моем случае было так и сделано, книга получила положительные рецензии. Я сама удивлена, но, тем не менее, сегодня она издана», - сказала Байша.
Автор отметила, что издательство Routledge не ставило ей никакие условия. Байша предположила, что книгу без проблем пустили в печать, потому что два года назад это же издательство уже выпускало ее работу. По словам Байши, издательство знает, что она «не занимается пропагандой».
«Издательство Routledge не ставило мне никакие условия, все прошло чрезвычайно просто. Я сама удивилась, учитывая международную обстановку. Может быть, ничего не было, потому что в этом издательстве я издаю уже вторую книгу. Первая книга была издана два года назад о предвыборной программе Зеленского. Издательство со мной имело дело и понимало, что пропагандой я не занимаюсь», - указала собеседница НСН.
Она рассказала, что рецензии на книгу писали автор «Медиа-империализма» Оливер Бойд-Барретт и писательница Наталья Кноблак. Байша подчеркнула, что оба рецензента имеют свои книги об украинском кризисе.
«Рецензии на книгу написал ученый с мировым именем Оливер Бойд-Барретт – это автор классического учебника, который изучают на всех факультетах журналистики в США (Медиа-империализм). Он автор более 30 книг, в том числе книги о западной пропаганде применительно к украинскому кризису. Вторую рецензию написала Наталья Кноблак – это тоже автор книги по украинскому кризису и его лингвистической репрезентации. Они дали очень хорошие отзывы. Моя личная история плюс хорошие отзывы… На таком основании и приняли решение издать книгу», - резюмировала автор.
Ольга Байша является этнической украинкой. Автор родилась в Харькове на границе с Россией. В 2022 году она сообщала, что там до сих пор живет ее отец и другие родственники, сообщает «Радиоточка НСН».
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