«Пропагандой не занимаюсь!»: Автор книги о Зеленском удивилась легкой публикации в США

«Прежде, чем книга была издана, было двойное слепое рецензирование. То есть, рукопись отсылается специалистам в данной теме, которые оценивают, насколько она научна. Оценка взглядов, обычно, не производится. Если научное издательство работает по-честному, то оно не оценивает книгу с точки зрения идеологии. Оценивается, насколько автор владеет аналитическими методами и насколько высоко оценивают книгу специалисты в этой области. В моем случае было так и сделано, книга получила положительные рецензии. Я сама удивлена, но, тем не менее, сегодня она издана», - сказала Байша.

Автор отметила, что издательство Routledge не ставило ей никакие условия. Байша предположила, что книгу без проблем пустили в печать, потому что два года назад это же издательство уже выпускало ее работу. По словам Байши, издательство знает, что она «не занимается пропагандой».

«Издательство Routledge не ставило мне никакие условия, все прошло чрезвычайно просто. Я сама удивилась, учитывая международную обстановку. Может быть, ничего не было, потому что в этом издательстве я издаю уже вторую книгу. Первая книга была издана два года назад о предвыборной программе Зеленского. Издательство со мной имело дело и понимало, что пропагандой я не занимаюсь», - указала собеседница НСН.

Она рассказала, что рецензии на книгу писали автор «Медиа-империализма» Оливер Бойд-Барретт и писательница Наталья Кноблак. Байша подчеркнула, что оба рецензента имеют свои книги об украинском кризисе.