Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы на Украине на 8 мая
Президент Украины Владимир Зеленский подписал одобренный Верховной радой закон, согласно которому празднование Дня победы в стране переносится с 9 на 8 мая, сообщает РИА Новости.
Документом устанавливается, что теперь 8 мая Украина будет отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Что касается, 9 мая, то отныне этот день будет в Украине Днем Европы и станет рабочим, тогда как 8 мая будет выходным.
Ранее Госдума РФ приняла в первом чтении закон, который переименует День воинской славы 3 сентября в «День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru