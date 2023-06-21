Зеленский выступил против запрета на импорт книг из России

В пресс-службе украинского лидера отметили, что в ответ на петицию с призывом подписать документ он указал, что текущая редакция закона нарушает конституцию Украины, а также не соответствует позиции ЕС и НАТО.

«Закон не отвечает нормам и стандартам ЕС в сфере прав человека, в том числе свободы мнения, защиты прав национальных меньшинств, запрета дискриминации по языковому признаку», - отмечается в ответе Зеленского.

Также украинский лидер напомнил, что применить вето рекомендовал Минюст страны, так как прописанные в законе нормы «имеют признаки несоответствия конституции Украины», 10-я статья которой гарантирует «свободное использование русского и других языков».

Зеленский добавил, что кабмину было поручено «дополнительно проработать поднятый вопрос с учётом мнения заинтересованных сторон».

Ранее Госагентство Украины по вопросам кино запретило прокат фильма «Ржевский против Наполеона», в котором одну из главных ролей сыграл президент страны Владимир Зеленский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

