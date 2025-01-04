«Китай и Абу-Даби»: Никас Сафронов о масштабных выставочных планах на 2025 год
Художник Никас Сафронов поделился с НСН, что сейчас ведутся переговоры с Папой Римским о том, чтобы выставить его картины в базилике Сан-Хосе де Флорес в Буэнос-Айресе.
Сейчас ведутся договоренности с Папой Римским о выставке в базилике Сан-Хосе де Флорес в Буэнос-Айресе, также выставки планируются в Китае, Вьетнаме и Абу-Даби, поделился своими профессиональными планами с НСН народный художник РФ, академик Российской академии художеств, профессор и декан факультета культуры и искусства Ульяновского университета УГУ Никас Сафронов.
«От 2025 года жду очень многое. Основная моя деятельность – выставочная. Поэтому ожидаются выставки по многим восточным странам. Это и Китай, и Вьетнам, и Бахрейн. Есть предложение сделать выставку в Лувре, в Абу-Даби. Потом у меня будет выставка в Женеве, ее поддержала Софи Лорен. И для меня, и для России это тоже некий флаг - выставки русских художников в мировом пространстве. Сейчас еще Ватикан договаривается с Папой Римским по поводу выставки в базилике Сан-Хосе де Флорес в Буэнос-Айресе. Это церковь, где он когда-то служил. Это тоже будет мое вложение в духовность наших стран. Также надеюсь, что будут представлены какие-то знаковые церкви России, католические церкви Ватикана и Италии», - подытожил он.
Ранее, 31 августа 2024 года в атриуме Петропавловской крепости в Петербурге состоялось открытие выставки картин Сафронова под названием «Большая Любовь к Петербургу». Специально на открытие в Петербург из Италии актриса прилетала Орнелла Мути, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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