«Пушкин, БРИКС и Мути»: Никас Сафронов о важнейших итогах года и культурном коде
Художник Никас Сафонов рассказал НСН, что в уходящем году в РФ состоялись важнейшие культурные и международные события, а его выставку в честь Пушкина посетили актеры Орнелла Мути и Бурак Озчивит.
Говоря о важнейших итогах уходящего года, народный художник РФ, академик Российской Академии художеств, профессор и декан факультета культуры и искусства Ульяновского университета УГУ Никас Сафронов в беседе с НСН самыми важными из них назвал открытие выставки-форума «Россия», проведение саммита БРИКС в Казани и юбилейный год писателя Александра Пушкина.
«Одно из самых главных событий в России - это юбилейный год писателя и поэта Александра Пушкина. Более того, в начале года на ВДНХ была открыта выставка-форум «Россия», которая была посвящена всем регионам и достижениям нашей страны: народные промыслы, культура, технические процессы. Культурный код сохраняется, и мы все равно являемся основой мировой культуры. Это было подтверждено тем, что русский альпинист Сергей Кондрашкин решил поднять флаг с картиной Пушкина в Гималаях на горе Чо-Ойю, чтобы обозначить, что мы всегда были впереди планеты всей и дали миру огромное количество достижений: начиная от Чайковского, и до Пушкина. У меня самого прошла большая выставка, посвящённая Пушкину, которую за два с небольшим месяца посетило 156 тысяч человек. Также моя картина под названием «Портрет Пушкина» была приобретена Пушкинским музеем. На мою выставку приезжали такие мировые звезды, как итальянская актриса Орнелла Мути и турецкий актер Бурак Озчивит. Россия всегда объединяла и будет объединять. Об этом свидетельствуют различные форумы, например, прошедший в Казани БРИКС», - рассказал художник.
неСафронов пожелал россиянам в новом году посещать «истинные» культурные мероприятия, такие как выставки, спектакли и библиотеки.
«Я хочу пожелать всем в новом году мира, любви и больших ожиданий. Надо верить в это, больше посещать музеи, ходить на выставки, читать литературу, особенно классическую, русскую: Чехова, Достоевского, Толстого, Лескова, Тургенева, и тех, кто является частью уже мировой культуры. Желаю всем здоровья, долгих лет, уверенности во всём, что происходит в России в это интересное время. Мы его должны спокойно прожить и верить, что будущее будет прекрасным. Желаю всем ангелов-хранителей во всех делах и начинаниях. Берегите друзей, своих родителей, детей, больше общайтесь, не замыкайтесь в себе и наслаждайтесь происходящими событиями в наших городах и стране. Посещайте больше культурных мероприятий, не новомодных, а тех, которые были всегда, испокон веков: библиотеки, читальные залы, театры. Мы пишем книги, картины, музыку для наших зрителей. Поэтому, наверное, желаю хорошо провести время независимо от погоды», - поздравил он.
Ранее генеральный директор Большого Московского цирка, Народный артист России Эдгар Запашный в беседе с НСН рассказал, что в 2024 году Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского посетили на 30 тысяч человек больше, чем за 2023 год.
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