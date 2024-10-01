«Сервис, люди, любовь»: Сафронов уверен, что Орнелла Мути не раз вернется в Россию

Актриса Орнелла Мути была впечатлена красотой городов России и людьми, а также тем, как ее здесь встретили, рассказал НСН помощник Никаса Сафронова.

Итальянская актриса Орнелла Мути, вероятно, теперь будет постоянно возвращаться в Россию, так как поездка сюда стала для нее настоящим праздником. Об этом в беседе с НСН рассказал член Российской академии художеств Никас Сафронов.

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«У нас сейчас выставка в Петербурге, мы сейчас сконцентрированы на ней, уже прилетала Орнелла Мути. Орнелла вообще прилетала только ради выставки, это была ее единственная идея, потом она улетела. Теперь она будет возвращаться в Москву и, скорее всего, в Россию постоянно, потому что она увидела Петербург, Москву и другие города, она увидела всю эту красоту, какие люди, какой уровень культуры, какой уровень всего сервиса и как ее любят. Для нее поездка в Россию стала большим праздником», - рассказал он.

Ранее, 31 августа, в атриуме Петропавловской крепости в Петербурге состоялось открытие выставки картин художника Никаса Сафронова под названием «Большая Любовь к Петербургу». Специально на открытие в Петербург из Италии прилетала Орнелла Мути, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сергей Бобылев / ТАСС
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