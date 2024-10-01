«Сервис, люди, любовь»: Сафронов уверен, что Орнелла Мути не раз вернется в Россию
Актриса Орнелла Мути была впечатлена красотой городов России и людьми, а также тем, как ее здесь встретили, рассказал НСН помощник Никаса Сафронова.
Итальянская актриса Орнелла Мути, вероятно, теперь будет постоянно возвращаться в Россию, так как поездка сюда стала для нее настоящим праздником. Об этом в беседе с НСН рассказал член Российской академии художеств Никас Сафронов.
«У нас сейчас выставка в Петербурге, мы сейчас сконцентрированы на ней, уже прилетала Орнелла Мути. Орнелла вообще прилетала только ради выставки, это была ее единственная идея, потом она улетела. Теперь она будет возвращаться в Москву и, скорее всего, в Россию постоянно, потому что она увидела Петербург, Москву и другие города, она увидела всю эту красоту, какие люди, какой уровень культуры, какой уровень всего сервиса и как ее любят. Для нее поездка в Россию стала большим праздником», - рассказал он.
Ранее, 31 августа, в атриуме Петропавловской крепости в Петербурге состоялось открытие выставки картин художника Никаса Сафронова под названием «Большая Любовь к Петербургу». Специально на открытие в Петербург из Италии прилетала Орнелла Мути, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мизулина выступила против блокировки Discord
- Пользователи Telegram сообщают о масштабном сбое мессенджера
- СМИ: Иран выпустил по Израилю около 400 ракет
- Число жертв в Ливане от израильских ударов превысило 1 800 человек
- Израильская армия заявила о запуске ракет со стороны Ирана
- Израиль убил командира «Хезболлы», организовавшего поставки вооружений из Ирана
- Сергей Жуков рассказал, как его сын получил главную роль в фильме «Руки Вверх!»
- Полиция Израиля заявила о стрельбе в арабском районе Тель-Авива
- Комиссия РАН по борьбе с лженаукой назвала недопустимым запрет изучения теории Дарвина в школах
- СМИ: Израиль обсуждает возможность телефонного разговора Путина и Нетаньяху
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru