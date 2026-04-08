Собеседник НСН также добавил, что на промоушен влияет множество факторов. В том числе важно, чтобы компания, которая продвигает кино, верила в этот проект.

«Фильм "Довлатов" прокатывала очень крупная компания, тогда она была иностранной. Это был успешный фестивальный фильм, эстимейты были ниже, чем сборы. Тем не менее крупная компания его взяла. Фильм "Воздух", который собрал 500 миллионов, это достаточно эмоциональное сложное военное кино, не комикс. У него тоже никогда не было эстимейтов в миллиард рублей. Был эстимейт порядка 300 миллионов рублей и сборы 500 миллионов рублей. Да, какие-то эстимейты нужны, но все очень зависит от фильма и того, понимает ли компания, как его промоутировать. Это многосоставная история. Люди в компании должны верить в фильм. Иногда крупные компании берут не очень большие релизы, верят в них, и они выстреливают. А иногда наоборот берут дорогие релизы, и они не выстреливают, бывает по-разному», - объяснил Герман-младший.

По его словам, авторское кино в России сегодня может заработать как 5, так и 60 миллионов рублей.

«Надо понять точку отсечения – что является успехом для коммерческого кино, а что является успехом для авторского кино. Бывают успешные прокаты авторских проектов. Случается, что инди-фильмы с небольшим бюджетом, в которых актеры работали бесплатно, либо за копейки, собирают 30-60 миллионов. Иногда инди-фильмы собирают 5-10 миллионов. У таких проектов не всегда фестивальный путь. Мы знаем успехи картин, которые собирали головокружительные деньги. Случается, что "сарафанное радио" срабатывает. Бывают очень талантливые пиарщики. Бывает, что к небольшому проекту присоединяется информационный партнер, допустим, крупный телеканал. Есть миллион причин», - уточнил он.

