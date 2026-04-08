Прокатчик – не гарант: Герман-младший о влиянии промо на киносборы
Большая прокатная компания чаще работает с фильмами, рассчитанными на широкую аудиторию, однако итоговые сборы в прокате зависят от множества факторов, рассказал НСН Алексей Герман-младший.
Эстимейты, то есть прогнозы по сборам фильма в прокате, важны, но касса, которую тот или иной фильм освоит в кинотеатрах, во многом зависит от того, верит ли прокатчик в проект, заявил в беседе с НСН режиссер Алексей Герман-младший.
«Атмосфера Кино» стала новым лидером рейтинга дистрибьюторов, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». По предварительным данным, выручка фильмов прокатчика в 2026 году достигла 6,867 миллиарда рублей. «Централ Партнершип» (ЦПШ) впервые с 2022 года опустился на второе место в рейтинге (6,853 миллиарда рублей).
Ранее продюсер и режиссер Сергей Члиянц рассказал НСН, что крупным прокатчикам нужны фильмы с эстимейтами (прогнозами сборов) от миллиарда рублей. По его словам, прокатчиков «среднего» кино в России нет, а «маленькие» прокатчики не могут обеспечить фильмам хорошие сборы. Герман-младший же подчеркнул, что сам факт проката крупной компанией не гарантирует, что проект освоит в кинотеатрах большую кассу.
«У нас действительно есть крупные прокатные компании, у которых есть опыт, ресурс и возможность влиять на кинотеатры, чтобы они хорошо ставили фильмы. Это нормально, так во всем мире. Однако, во-первых, у этих крупных компаний бывают как удачные, так и неудачные проекты. Во-вторых, у нас есть фильмы, которые удачно прокатываются небольшими независимыми компаниями. Правда состоит в том, что большие компании прокатывают, как правило, большие фильмы и блокбастеры. Они собирают большую кассу, чем независимые проекты. Но у нас есть небольшие прокатные компании, которые могут отработать релиз хорошо. Сергей отчасти прав - наличие крупной компании облегчает большие сборы, но не гарантирует их. Все-таки крупные компании работают с фильмами с относительно широкой аудиторией», - отметил он.
Собеседник НСН также добавил, что на промоушен влияет множество факторов. В том числе важно, чтобы компания, которая продвигает кино, верила в этот проект.
«Фильм "Довлатов" прокатывала очень крупная компания, тогда она была иностранной. Это был успешный фестивальный фильм, эстимейты были ниже, чем сборы. Тем не менее крупная компания его взяла. Фильм "Воздух", который собрал 500 миллионов, это достаточно эмоциональное сложное военное кино, не комикс. У него тоже никогда не было эстимейтов в миллиард рублей. Был эстимейт порядка 300 миллионов рублей и сборы 500 миллионов рублей. Да, какие-то эстимейты нужны, но все очень зависит от фильма и того, понимает ли компания, как его промоутировать. Это многосоставная история. Люди в компании должны верить в фильм. Иногда крупные компании берут не очень большие релизы, верят в них, и они выстреливают. А иногда наоборот берут дорогие релизы, и они не выстреливают, бывает по-разному», - объяснил Герман-младший.
По его словам, авторское кино в России сегодня может заработать как 5, так и 60 миллионов рублей.
«Надо понять точку отсечения – что является успехом для коммерческого кино, а что является успехом для авторского кино. Бывают успешные прокаты авторских проектов. Случается, что инди-фильмы с небольшим бюджетом, в которых актеры работали бесплатно, либо за копейки, собирают 30-60 миллионов. Иногда инди-фильмы собирают 5-10 миллионов. У таких проектов не всегда фестивальный путь. Мы знаем успехи картин, которые собирали головокружительные деньги. Случается, что "сарафанное радио" срабатывает. Бывают очень талантливые пиарщики. Бывает, что к небольшому проекту присоединяется информационный партнер, допустим, крупный телеканал. Есть миллион причин», - уточнил он.
С начала года компания представила такие проекты, как «Простоквашино», «Сказка о царе Салтане», «Домовенок Кузя 2», «Твое сердце будет разбито» и не только, напоминает «Радиоточка НСН».
