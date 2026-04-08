«На выброс» и «Алёшенька» получили премии «Икар»

Главную награду в номинации «Полный метр» получил мультфильм «На выброс» Константина Бронзита. Картина удостоилась дополнительных призов за музыку (авторы — Марина Ланда и Сергей Васильев) и лучшую актёрскую работу в озвучке (Георгий Штиль). Сам Константин Бронзит получил ещё одну награду — за режиссуру короткометражного мультфильма «Три сестры».



Звание лучшего короткометражного фильма досталось ленте «Алёшенька» Дмитрия Геллера. Этот мультфильм также отметили за лучший сценарий (Владимир Геллер) и лучшего персонажа (Алёшенька).



Мультфильм «Очень неудобный крокодил» Аси Филипповой завоевал две награды — в номинациях «Стартап» и «Лучший концепт‑арт». Впервые вручаемую премию имени Анатолия Прохорова за дебют получил фильм «12 дней» режиссёра Полины Бовкун.



Среди других лауреатов премии — Леонид Шмельков за работу «Поток силы» (номинация «Дело»), Денис Афанасьев за анимацию в фильме «Сын» (номинация «Лучший аниматор»), Артём Фадеев за звукорежиссуру в «12 днях» (номинация «Лучший звукорежиссёр») и Альбина Мухаметзянова в номинации «Продюсер». Звание «Мастер» было присвоено Наталии Абрамовой. Лучшим художником признали Анастасию Жакулину за работу над мультфильмом «Неясыть».



Ранее Академия кинематографических искусств и наук США и телеканал ABC объявили даты проведения церемоний вручения кинопремии «Оскар» в следующие два года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Отмечается, что 99-я церемония вручения «Оскара» пройдет 14 марта 2027 года. Юбилейная, сотая церемония состоится 5 марта 2028 года.

