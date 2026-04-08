«На выброс» и «Алёшенька» получили премии «Икар»
В Центральном театре кукол имени Сергея Образцова прошла XII церемония вручения Национальной анимационной премии «Икар». Ведущими вечера стали историк анимации и художественный руководитель премии Сергей Капков, а также кукольный конферансье Эдуард Апломбов из спектакля «Необыкновенный концерт». Праздничное мероприятие было посвящено союзу кукол и мультипликации, а также предстоящему 90‑летию киностудии «Союзмультфильм».
Главную награду в номинации «Полный метр» получил мультфильм «На выброс» Константина Бронзита. Картина удостоилась дополнительных призов за музыку (авторы — Марина Ланда и Сергей Васильев) и лучшую актёрскую работу в озвучке (Георгий Штиль). Сам Константин Бронзит получил ещё одну награду — за режиссуру короткометражного мультфильма «Три сестры».
Звание лучшего короткометражного фильма досталось ленте «Алёшенька» Дмитрия Геллера. Этот мультфильм также отметили за лучший сценарий (Владимир Геллер) и лучшего персонажа (Алёшенька).
Мультфильм «Очень неудобный крокодил» Аси Филипповой завоевал две награды — в номинациях «Стартап» и «Лучший концепт‑арт». Впервые вручаемую премию имени Анатолия Прохорова за дебют получил фильм «12 дней» режиссёра Полины Бовкун.
Среди других лауреатов премии — Леонид Шмельков за работу «Поток силы» (номинация «Дело»), Денис Афанасьев за анимацию в фильме «Сын» (номинация «Лучший аниматор»), Артём Фадеев за звукорежиссуру в «12 днях» (номинация «Лучший звукорежиссёр») и Альбина Мухаметзянова в номинации «Продюсер». Звание «Мастер» было присвоено Наталии Абрамовой. Лучшим художником признали Анастасию Жакулину за работу над мультфильмом «Неясыть».
Ранее Академия кинематографических искусств и наук США и телеканал ABC объявили даты проведения церемоний вручения кинопремии «Оскар» в следующие два года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Отмечается, что 99-я церемония вручения «Оскара» пройдет 14 марта 2027 года. Юбилейная, сотая церемония состоится 5 марта 2028 года.
- От немого кино к звуковому: Где сегодня используют ИИ при создании фильмов
- Трамп обсудит с Рютте возможный выход США из НАТО
- Детские книги Успенского экранизировали с помощью нейросетей
- СМИ: США перебрасывают морпехов на Ближний Восток после перемирия с Ираном
- «На выброс» и «Алёшенька» получили премии «Икар»
- Политолог заявил о непредсказуемости шагов Трампа после перемирия
- Прокатчик – не гарант: Герман-младший о влиянии промо на киносборы
- В Совфеде оценили отношение Ирана к заявлениям Зеленского
- Стоматолог назвал продукты, разрушающие зубные пломбы
- Эндокринолог предупредила о рисках переедания яиц на Пасху