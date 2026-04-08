СМИ: США перебрасывают морпехов на Ближний Восток после перемирия с Ираном

США продолжают переброску тысяч морских пехотинцев на Ближний Восток, несмотря на объявленное перемирие с Ираном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

По данным агентства, в регионе уже находятся более 50 тысяч военнослужащих США, и их численность продолжает расти. В частности, переброска подразделений морской пехоты из Сан-Диего пока не остановлена.

Иран назвал условие прекращения конфликта на Ближнем Востоке

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о достижении взаимного перемирия с Ираном, сделав это менее чем за полтора часа до истечения установленного им ультиматума.

Американский лидер предупреждал, что в случае отказа Тегерана открыть Ормузский пролив Вашингтон может нанести масштабные удары по инфраструктуре страны, включая транспортные и энергетические объекты, передает «Радиоточка НСН».

