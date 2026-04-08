Детские книги Успенского экранизировали с помощью нейросетей

Сериал «Следствие ведут Колобки» расскажет о приключениях двух братьев‑сыщиков с необычным взглядом на мир. Вместе с девочкой Милой они берутся за расследование самых разных дел. Второй проект познакомит зрителей с пятилетней Верой и её лучшей подругой — обезьянкой Анфисой, которая по размеру не больше игрушки. Герои живут в дружной семье вместе с мамой, папой и бабушкой.



Каждый из сериалов состоит из 52 эпизодов продолжительностью не менее 3,5 минуты. В их создании участвовали около 30 различных ИИ‑моделей, в том числе отечественные разработки.



За постановку обоих проектов отвечал режиссёр‑постановщик Георгий Мелик‑Аллахвердов, а сценарии оригинальных серий написал Андрей Гаврилов — автор, ранее работавший над «Домовёнком Кузей». Над каждым мультфильмом трудится команда из 30 специалистов: от промт‑инженеров до художников‑аниматоров и монтажёров.

Эти два мультфильма, созданные с применением технологий искусственного интеллекта, — только начало большого проекта. Авторы планируют развивать направление, но итоговый успех будет зависеть от реакции зрителей. Многие из них хорошо помнят советские мультфильмы по тем же произведениям Успенского — и именно их ожидания станут своего рода испытанием для новых экранизаций, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

