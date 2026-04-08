Политолог заявил о непредсказуемости шагов Трампа после перемирия

Дальнейшие действия президента США Дональда Трампа после объявленного перемирия с Ираном остаются непредсказуемыми. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил политолог Рафаэль Ордуханян.

По его словам, текущая ситуация не поддается логическому анализу, а возможные шаги Вашингтона могут быть самыми разными — от продолжения переговоров до резкой эскалации.

«Великая победа!»: Ультиматум Трампа Ирану оказался «пшиком»

Он допустил, что перемирие может использоваться как пауза для перегруппировки сил и подготовки новых решений.

Эксперт также не исключил, что США могли пойти на временное соглашение из-за ограниченных ресурсов или в рамках неформальных консультаций с другими странами. При этом он отметил, что оценки происходящего сильно разнятся, что затрудняет прогнозирование дальнейшего развития событий, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
