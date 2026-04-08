Политолог заявил о непредсказуемости шагов Трампа после перемирия
Дальнейшие действия президента США Дональда Трампа после объявленного перемирия с Ираном остаются непредсказуемыми. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил политолог Рафаэль Ордуханян.
По его словам, текущая ситуация не поддается логическому анализу, а возможные шаги Вашингтона могут быть самыми разными — от продолжения переговоров до резкой эскалации.
Он допустил, что перемирие может использоваться как пауза для перегруппировки сил и подготовки новых решений.
Эксперт также не исключил, что США могли пойти на временное соглашение из-за ограниченных ресурсов или в рамках неформальных консультаций с другими странами. При этом он отметил, что оценки происходящего сильно разнятся, что затрудняет прогнозирование дальнейшего развития событий, передает «Радиоточка НСН».
- Политолог связал уступки Трампа Ирану с ростом цен на бензин
- От немого кино к звуковому: Где сегодня используют ИИ при создании фильмов
- Трамп обсудит с Рютте возможный выход США из НАТО
- Детские книги Успенского экранизировали с помощью нейросетей
- СМИ: США перебрасывают морпехов на Ближний Восток после перемирия с Ираном
- «На выброс» и «Алёшенька» получили премии «Икар»
- Прокатчик – не гарант: Герман-младший о влиянии промо на киносборы
- В Совфеде оценили отношение Ирана к заявлениям Зеленского
- Стоматолог назвал продукты, разрушающие зубные пломбы