В Совфеде оценили отношение Ирана к заявлениям Зеленского
Иран учитывает действия президента Украины Владимира Зеленского и его попытки вмешательства в ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
По его словам, в Тегеране обращают внимание на шаги украинского лидера, которые, как считает сенатор, могли быть направлены против интересов Ирана. Джабаров также утверждает, что подобные действия не остались без ответа со стороны иранских властей.
Ранее посольство Ирана в ЮАР раскритиковало Зеленского после его заявления по итогам заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации вокруг Ормузского пролива. В дипмиссии в социальной сети X допустили резкие высказывания в адрес украинского президента.
Сенатор добавил, что текущая ситуация для Украины осложняется, в том числе из-за ограниченных возможностей по поставкам вооружений, поскольку, по его оценке, ресурсы США и Израиля в значительной степени исчерпаны, а европейские страны могут столкнуться с трудностями при закупке оружия, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Политолог связал уступки Трампа Ирану с ростом цен на бензин
- От немого кино к звуковому: Где сегодня используют ИИ при создании фильмов
- Трамп обсудит с Рютте возможный выход США из НАТО
- Детские книги Успенского экранизировали с помощью нейросетей
- СМИ: США перебрасывают морпехов на Ближний Восток после перемирия с Ираном
- «На выброс» и «Алёшенька» получили премии «Икар»
- Политолог заявил о непредсказуемости шагов Трампа после перемирия
- Прокатчик – не гарант: Герман-младший о влиянии промо на киносборы
- В Совфеде оценили отношение Ирана к заявлениям Зеленского
- Стоматолог назвал продукты, разрушающие зубные пломбы