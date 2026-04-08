Трамп обсудит с Рютте возможный выход США из НАТО

Президент США Дональд Трамп планирует обсудить с генсеком НАТО Марком Рютте возможный выход страны из альянса. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Она отметила, что подробности могут стать известны после встречи, и не исключила, что соответствующие заявления сделает сам Трамп.

Ранее американский лидер говорил в интервью газете Telegraph, что серьезно рассматривает выход из НАТО. Причиной он назвал отказ альянса поддержать операцию США против Ирана.

По данным Handelsblatt, в НАТО обсуждают отправку военно-морской миссии для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP/TASS
