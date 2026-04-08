Политолог связал уступки Трампа Ирану с ростом цен на бензин

Президент США Дональд Трамп пошел на уступки Ирану из-за внутреннего давления, вызванного резким ростом цен на бензин. Такое мнение в беседе с РЕН ТВ высказал американский политолог и журналист Гарланд Никсон.

По его оценке, Вашингтон не смог добиться открытия Ормузского пролива, а недовольство граждан из-за подорожания топлива усилило давление на администрацию. В этих условиях, считает эксперт, Трамп был вынужден согласиться с рядом требований Тегерана.

Никсон также допустил, что американский лидер мог недооценить потенциал Ирана или переоценить возможности собственной армии. Он добавил, что идея военной операции не получила широкой поддержки среди населения США.

Кроме того, по мнению политолога, демонстрация военной силы со стороны Ирана повлияла на ход событий. В перспективе, как считает Никсон, это может сказаться и на отношениях США с Израилем, вплоть до их серьезного пересмотра, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
