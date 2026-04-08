Стоматолог назвал продукты, разрушающие зубные пломбы

Твердая, липкая и кислая пища может ускорять разрушение зубных пломб и приводить к их замене. Об этом «Ленте.ру» рассказал стоматолог-терапевт Назир Магомедов.

По его словам, избыточную нагрузку на пломбы создают орехи, семечки в скорлупе, сухари и карамель. Такие продукты способны вызывать микротрещины, которые со временем приводят к сколам и нарушению герметичности.

Стоматолог предупредила о связи зубной боли с инфарктом

Врач отметил, что липкие сладости могут смещать пломбу, особенно если она установлена недавно или имеет большую площадь. Также негативно влияют кислые продукты и напитки, включая газировку, соки и маринады, поскольку они снижают прочность материала и ухудшают его сцепление с зубом.

Кроме того, продукты с высоким содержанием сахара способствуют развитию кариеса по краям пломбы. Это нарушает ее герметичность и в итоге может потребовать повторного лечения, добавил специалист, передает «Радиоточка НСН».

