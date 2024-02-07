Прокатчик «Брата 3» пожаловался на кинотеатры из-за отсутствия интереса к фильму
Сотрудники некоторых кинотеатров даже голосовали, стоит ли показывать картину Переверзева, хотя сами не смотрели ее, рассказал в эфире НСН Владислав Пастернак.
Полмиллиона рублей сборов в первую неделю премьеры фильма «Брат 3» - вполне ожидаемый результат, учитывая количество согласившихся на показ картины кинотеатров. Такой оценкой в разговоре с НСН поделился глава прокатной компании HHG Владислав Пастернак.
Фильм «Брат 3», ставший дебютной режиссерской работой Валерия Переверзева, за неделю с премьеры собрал в прокате всего 482 тысячи рублей.
«Результат неплохой, учитывая количество кинотеатров, которые согласились показывать картину. Никто не ожидал каких-то рекордов – эти сборы доказывают нашим «противникам», что фильм снят не для астрономического зарабатывания денег. Сборы абсолютно адекватны «росписи». Картина долго будет существовать на экранах и привлекать внимание заинтересованных зрителей, которым интересно попробовать что-то новое, необычное, неожиданное». – сказал Пастернак.
Он посетовал на кинотеатры - большинство отказалось показывать картину. В некоторых случаях, признался прокатчик, сотрудники кинозалов проводили внутреннее голосование, стоит ли показывать «Брата 3».
«Жаль, что многие кинотеатры не заинтересовались демонстрацией картины. Мы были далеко не в арьергарде новинок. Сборы на один экран у нас были совершенно нормальные. Хотелось бы, конечно, больше кинотеатров, но многие отказывались, говорили, что не планируют демонстрировать картину. Кое-где сотрудники проголосовали и решили работу не показывать, при этом даже не видели ее», - добавил Пастернак.
Прокатчик провел параллели между «Братом» Алексея Балабанова, который, по его оценке, тоже не пользовался популярностью в кинотеатрах.
«К слову, нас все время сравнивают, разумеется, из-за названия, с фильмами Алексея Балабанова – так у них, особенно у первого «Брата», не было никаких сборов. Были сборы на видеокассетах. Повторный прокат «Брата» принес почти миллион долларов доходов, но это случилось через 25 лет», - подытожил Пастернак.
Тем временем кассовые сборы картины Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» в российском прокате превысили миллиард рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Китайский автомобиль переименовали для российского рынка
- Компании, снявшей «Мастера и Маргариту», ограничат госфинансирование
- Чемпион Европы по борьбе Тускаев сменил спортивное гражданство
- Депутат Горелкин допустил замедление доступа к YouTube
- Преступное наркосообщество ликвидировали в Челябинске
- СМИ: Евросоюз не исключил санкций против Карлсона за интервью с Путиным
- Украинский дрон повредил объект связи в Белгородской области
- Пробки в Москве достигли восьми баллов из-за снегопада
- Тройное убийство произошло в Подмосковье
- СМИ: На Тайване разместят подразделения спецназа США «зеленые береты»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru