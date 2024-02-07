Прокатчик «Брата 3» пожаловался на кинотеатры из-за отсутствия интереса к фильму

«Жаль, что многие кинотеатры не заинтересовались демонстрацией картины. Мы были далеко не в арьергарде новинок. Сборы на один экран у нас были совершенно нормальные. Хотелось бы, конечно, больше кинотеатров, но многие отказывались, говорили, что не планируют демонстрировать картину. Кое-где сотрудники проголосовали и решили работу не показывать, при этом даже не видели ее», - добавил Пастернак.

Прокатчик провел параллели между «Братом» Алексея Балабанова, который, по его оценке, тоже не пользовался популярностью в кинотеатрах.

«К слову, нас все время сравнивают, разумеется, из-за названия, с фильмами Алексея Балабанова – так у них, особенно у первого «Брата», не было никаких сборов. Были сборы на видеокассетах. Повторный прокат «Брата» принес почти миллион долларов доходов, но это случилось через 25 лет», - подытожил Пастернак.

Тем временем кассовые сборы картины Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» в российском прокате превысили миллиард рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

