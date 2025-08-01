Теннисист Хачанов вышел в четвертый круг «Мастерса» в Торонто
Российский спортсмен Карен Хачанов вышел в четвертый круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Торонто.
В матче третьего круга Хачанов одержал победу над американцем Эмилио Навой. Россиянин обыграл соперника со счетом 6:7 (6:8), 6:4, 6:1.
На следующем этапе турнира 29-летний Хачанов сыграет с победителем матча между теннисистами из Норвегии и Португалии Каспером Руудом и Нуну Боржешем.
Между тем россиянка Мирра Андреева проиграла американке Маккартни Кесслер и не смогла пройти в 1/8 финала турнира WTA в Монреале, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Теннисист Хачанов вышел в четвертый круг «Мастерса» в Торонто
- «Опасная территория!»: Трамп потребовал от России перемирия с Украиной к 8 августа
- Маск пожертвовал $45 млн в комитет политических действий
- СМИ: Новые американские пошлины вступят в силу 7 августа
- Над территорией России уничтожили 60 украинских БПЛА
- На Камчатке после землетрясения произошло 120 афтершоков за сутки
- Трамп потратит 200 млн долларов на новый зал в Белом доме
- СМИ: Меладзе отказался давать концерты в России
- СМИ: В Липецком обкоме КПРФ изъяли технику и документы
- Джастин Тимберлейк сообщил, что у него диагностировали болезнь Лайма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru