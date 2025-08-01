Теннисист Хачанов вышел в четвертый круг «Мастерса» в Торонто

Российский спортсмен Карен Хачанов вышел в четвертый круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Торонто.

В матче третьего круга Хачанов одержал победу над американцем Эмилио Навой. Россиянин обыграл соперника со счетом 6:7 (6:8), 6:4, 6:1.

На следующем этапе турнира 29-летний Хачанов сыграет с победителем матча между теннисистами из Норвегии и Португалии Каспером Руудом и Нуну Боржешем.

Между тем россиянка Мирра Андреева проиграла американке Маккартни Кесслер и не смогла пройти в 1/8 финала турнира WTA в Монреале, пишет RT.

