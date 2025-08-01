СМИ: Новые американские пошлины вступят в силу 7 августа

Новые импортные пошлины США, введенные президентом Дональдом Трампом, вступят в силу с 7 августа. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на представителя Белого дома.

Как ожидалось, тарифы начнут действовать с первого дня августа. Однако в Белом доме не считают предпринятые шаги отсрочкой.

«Нужно дать Службе таможенного и пограничного контроля США достаточно времени, чтобы внедрить эти тарифы», — рассказали каналу.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что переговоры Вашингтона с торговыми партнерами по пошлинам должны завершиться до 1 августа, и с этой даты должны были вступить в силу повышенные тарифы на импорт товаров и услуг из десятков стран. Американские власти уведомили ряд государств, в том числе Японию и Южную Корею, о введении в августе пошлин с тарифами в 25-40%, пишет Ura.ru.

