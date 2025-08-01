СМИ: Ефремов отказался от квартиры дяди после споров за наследство
Актер Михаил Ефремов отказался от притязаний на квартиру своего дяди Александра Покровского и подарил недвижимость семье Громовых, которая 19 лет ухаживала за родственником звезды. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По данным издания, дядя-пенсионер артиста планировал переписать на семью своих опекунов Алексея и Натальи Громовых трехкомнатную квартиру на Олимпийском проспекте в Москве.
«Но Ефремов уговорил дядю не писать завещание: актер хотел выселить Громовых, продать квартиру и забрать половину стоимости — 15 млн», - пишет SHOT.
Однако после выхода из колонии Михаил Ефремов отказался от своих планов. Актер оформил дарственную на Громовых, самостоятельно оплатил услуги юриста и пошлину за работу нотариуса на сумму около 50 тысяч рублей.
Ранее СМИ сообщили, что Ефремов расстался с женой Софьей Кругликовой, напоминает 360.ru. Однако позже источник рассказал, что пара и ранее часто жила раздельно, то разъезжаясь, то воссоединяясь.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru