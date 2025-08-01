Пакистан закупил первую в истории партию нефти из США

Пакистан впервые закупил нефть из США, крупнейшая нефтеперерабатывающая компания страны Cnergyico в октябре импортирует 1 млн баррелей американского сырья WTI. Об этом пишет Reuters.

Как сообщил замглавы Cnergyico Усама Куреши, нефть закупили у сырьевого трейдера Vitol.

«Это тестовая партия в рамках нашего долгосрочного соглашения... Если она окажется коммерчески выгодной и доступной, мы сможем импортировать хотя бы одну партию в месяц», - подчеркнул Куреши.

Агентство напоминает, что ранее президент США Дональд Трамп пригрозил значительными пошлинами пакистанскому экспорту. На этом фоне Исламабаду пришлось расширить энергетические и торговые отношения с Соединенными Штатами.

Между тем Япония впервые с февраля 2023 года закупила партию российской нефти, пишет «Свободная пресса». В июне этого года страна закупила 70 тысяч тонн сырья на 3,75 миллиарда иен (около $25,3 млн).

