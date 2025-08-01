Пакистан закупил первую в истории партию нефти из США
Пакистан впервые закупил нефть из США, крупнейшая нефтеперерабатывающая компания страны Cnergyico в октябре импортирует 1 млн баррелей американского сырья WTI. Об этом пишет Reuters.
Как сообщил замглавы Cnergyico Усама Куреши, нефть закупили у сырьевого трейдера Vitol.
«Это тестовая партия в рамках нашего долгосрочного соглашения... Если она окажется коммерчески выгодной и доступной, мы сможем импортировать хотя бы одну партию в месяц», - подчеркнул Куреши.
Агентство напоминает, что ранее президент США Дональд Трамп пригрозил значительными пошлинами пакистанскому экспорту. На этом фоне Исламабаду пришлось расширить энергетические и торговые отношения с Соединенными Штатами.
Между тем Япония впервые с февраля 2023 года закупила партию российской нефти, пишет «Свободная пресса». В июне этого года страна закупила 70 тысяч тонн сырья на 3,75 миллиарда иен (около $25,3 млн).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru