Маск пожертвовал $45 млн в комитет политических действий
Бизнесмен Илон Маск в первой половине 2025 года пожертвовал $45,3 млн в свой комитет политических действий. Об этом пишет Bloomberg.
По данным агентства, пожертвования вывели миллиардера в число крупнейших политических благотворителей в США.
«Они свидетельствуют о том, что, хотя самый богатый человек мира и заявил на Катарском экономическом форуме в мае, что будет тратить меньше на политику, он пока не готов уйти из этой сферы», — отмечается в материале.
Агентство уточнило, что бизнесмен делает пожертвования в пользу республиканского большинства в Конгрессе США.
Ранее Илон Маск подал документы на регистрацию собственной политической партии. Объединение будет называться The America Party, пишет Ura.ru.
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