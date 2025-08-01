Маск пожертвовал $45 млн в комитет политических действий

Бизнесмен Илон Маск в первой половине 2025 года пожертвовал $45,3 млн в свой комитет политических действий. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, пожертвования вывели миллиардера в число крупнейших политических благотворителей в США.

«Они свидетельствуют о том, что, хотя самый богатый человек мира и заявил на Катарском экономическом форуме в мае, что будет тратить меньше на политику, он пока не готов уйти из этой сферы», — отмечается в материале.

Агентство уточнило, что бизнесмен делает пожертвования в пользу республиканского большинства в Конгрессе США.

Ранее Илон Маск подал документы на регистрацию собственной политической партии. Объединение будет называться The America Party, пишет Ura.ru.

