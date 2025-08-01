Лукашенко приедет в Россию и встретится с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 августа направится в Россию с рабочим визитом. Об этом сообщил близкий к пресс-службе политика Telegram-канал «Пул Первого».
«Состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным. Разговор пройдет в формате один на один», - отмечается в публикации.
Планируется, что лидеры двух стран обсудят в неформальной обстановке вопросы, связанные с развитием отношений Москвы и Минска, союзные проекты, а также международную повестку и региональную безопасность.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко общаются «более чем часто, постоянно», напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru