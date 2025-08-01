В новосибирском Академгородке загорелся четырехэтажный склад

Четырехэтажное здание склада загорелось в новосибирском Академгородке. Об этом сообщило управление МЧС по Новосибирской области.

«По предварительным данным, горит четырехэтажный кирпичный склад на улице Арбузова. Информация о пострадавших не поступала», - отметили в ведомстве.

Предварительно, площадь возгорания составляет 50 квадратных метров.

Как сообщают СМИ, склад расположен на территории института прикладной физики.

Ранее пожар произошел в административном здании на западе Москвы, огонь охватил 300 квадратных метров. В результате погиб один человек, сообщает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарМЧСНовосибирская Область

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