В новосибирском Академгородке загорелся четырехэтажный склад

Сведение МКС с орбиты будет производиться до 2030 года Мосгорсуд изъял у бывшего замначальника управления пожарной охраны МЧС Даудашвили в пользу государства шесть квартир и 52 млн руб. К разрушениям домов приводят утечки газа и незаконные перепланировки, заявил вице-президент «Опоры России» Музей истории США под давлением Белого дома убрал табличку об импичментах Трампу