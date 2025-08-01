В новосибирском Академгородке загорелся четырехэтажный склад
Четырехэтажное здание склада загорелось в новосибирском Академгородке. Об этом сообщило управление МЧС по Новосибирской области.
«По предварительным данным, горит четырехэтажный кирпичный склад на улице Арбузова. Информация о пострадавших не поступала», - отметили в ведомстве.
Предварительно, площадь возгорания составляет 50 квадратных метров.
Как сообщают СМИ, склад расположен на территории института прикладной физики.
Ранее пожар произошел в административном здании на западе Москвы, огонь охватил 300 квадратных метров. В результате погиб один человек, сообщает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru