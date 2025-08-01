Баканов: Сведение МКС с орбиты будут проводить до 2030 года
Сведение с орбиты Международной космической станции (МКС) будут производить до 2030 года включительно. Об этом сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов, передает РИА Новости.
Руководитель российского ведомства ранее провел встречу с исполняющим обязанности главы NASA Шоном Даффи.
«Мы договорились, что до 2028 года мы эксплуатируем совместно МКС, а сведение [с орбиты] будет производиться до 2030-го включительно», - отметил Баканов.
Все технические элементы будут обсуждаться на уровне команд двух стран. Группу с российской стороны возглавит замглавы «Роскосмоса» Сергей Крикалев, с американской - заместитель руководителя NASA Кеннет Бауэрсокс. Специалисты «отстыкуют технические моменты» по сведению станции с орбиты.
Ранее стало известно, что Баканов и Даффи договорились о сотрудничестве РФ и США по лунным программам и освоению дальнего космоса, напоминает РЕН ТВ.
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