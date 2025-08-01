СМИ: Рэперу Macan грозит уголовное дело за уклонение от армии
Рэпер Macan (Андрей Косолапов) может стать фигурантом уголовного дела об уклонении от призыва на военную службу. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По данным издания, за текущий год 23-летний артист проигнорировал уже шесть повесток в военкомат. Если рэпер не отреагирует на еще один документ, ему может грозить уголовная статья, предусматривающая до двух лет лишения свободы.
Как пишет Mash, сейчас Macan находится в Испании. При этом по месту регистрации музыканта регулярно приходят представители военкомата Раменского района.
«В базах Макан числится как уклонист, и если не придет по повестке в военный комиссариат до 1 октября — окажется в федеральном розыске», - отмечает издание.
Ранее против актера Всеволода Волнова, известного по сериалу «Плевако», возбудили дело об уклонении от армии, пишет 360.ru. В апреле 27-летнего артиста призвали на военную службу, однако он не явился на пункт отправки призывников.
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