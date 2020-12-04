Прохорова: Про Антонову можно снимать фильм «Железная леди»

Главный редактор издательства НЛО в эфире НСН вспомнила, какой была президент Пушкинского музея Ирина Антонова.

В Москве 3 декабря простились с президентом Пушкинского музея Ириной Антоновой. Ее не стало в возрасте 98 лет в результате перенесенного коронавируса.

Главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова в беседе с НСН отметила вклад Антоновой в развитие советского и российского искусства, предложив снять про нее фильм.

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«Ирина Александровна уже легендарная личность, и была таковой при жизни, и надо сказать, что Пушкинский музей, конечно, во многом ассоциируется с ней. Наверное, стоило бы снять отечественный фильм «Железная леди» и именно об Ирине Александровне. Мы ей благодарны за очень многие выставки, за неукротимое желание, пробивную силу, благодаря которым мы могли посмотреть очень много современного искусства, что, особенно в советское время, было чрезвычайно сложным мероприятием. И действительно, она представляет собой целую эпоху в музейном деле», – сказала она.

Также Прохорова в интервью НСН подчеркнула, что культуру всегда недооценивали в качестве пропагандистского средства массовой информации. Такой вывод издатель сделала, исходя из запланированного бюджета для СМИ на грядущий год на фоне закрытия известного журнала «Вокруг света».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МузейНЛОИрина Прохорова
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