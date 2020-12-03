Прохорова: Государство ценит новости, а не культуру

Ирина Прохорова: «Ирина Александровна уже легендарная личность, и была таковой при жизни. И надо сказать, что Пушкинский музей, конечно, во многом ассоциируется с ней. Наверное, стоило бы снять отечественный фильм «Железная леди» и именно об Ирине Александровне. Мы ей благодарны за очень многие выставки, за неукротимое желание, пробивную силу, благодаря которым мы могли посмотреть очень много современного искусства, что, особенно в советское время, было чрезвычайно сложным мероприятием. И действительно, она представляет собой целую эпоху в музейном деле», – отметила в интервью НСН главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.

