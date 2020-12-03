Прохорова: Государство ценит новости, а не культуру
Ирина Прохорова специально для НСН подготовила топ главных, на её взгляд, новостей уходящего дня.
В Москве простились с Ириной Антоновой
Сегодня в Москве простились с президентом Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ириной Антоновой. Ее не стало в возрасте 98 лет в результате перенесенного коронавируса.
Ирина Прохорова: «Ирина Александровна уже легендарная личность, и была таковой при жизни. И надо сказать, что Пушкинский музей, конечно, во многом ассоциируется с ней. Наверное, стоило бы снять отечественный фильм «Железная леди» и именно об Ирине Александровне. Мы ей благодарны за очень многие выставки, за неукротимое желание, пробивную силу, благодаря которым мы могли посмотреть очень много современного искусства, что, особенно в советское время, было чрезвычайно сложным мероприятием. И действительно, она представляет собой целую эпоху в музейном деле», – отметила в интервью НСН главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
В России издали книгу, переведенную нейросетью
В России впервые издали книгу, которую перевела нейросеть. Перевод трехсот пятидесяти страниц с английского языка на русский был выполнен за 40 секунд. Стоит отметить, что сам автор – экономист Дэниел Сасскинд – как раз пишет о том, что машины все больше стали выполнять задачи, которые ранее выполняли люди.
Ирина Прохорова: «Как издатель, я не могу не приветствовать подобный эксперимент. Конечно, было бы интересно посмотреть, какова правка. То есть мы прекрасно понимаем, что даже очень квалифицированный человек переводит книгу, особенно научную, ее требуется редактировать, отдавать другому специалисту, много споров всегда происходит в процессе. Так что очень интересна степень совершенства или несовершенства подобного машинного перевода, но хотелось бы надеяться, что он будет совершенствоваться, чтобы упрощалась возможность донести до читателей какие-то очень важные научные интеллектуальные книги», – сказала она в эфире НСН.
Закрывается журнал «Вокруг света»
Руководство издательского дома «Вокруг света» временно приостанавливает выпуск бумажной версии одноименного журнала и договаривается о его продаже.
Ирина Прохорова: «Когда я читаю подобные новости, у меня всегда возникает наивный вопрос. Вот мы узнали, что на следующий год заложен большой бюджет на медиа, причем на пропагандистские. И удивительно, что роль культуры всегда недооценивается в этой пропаганде. Почему-то считается, что у нас только преподнесение каких-то новостей и событий является частью пропагандисткой машины. А вот старейший журнал «Вокруг света» – очень важный просветительский журнал – почему-то никто не хотел поддержать, прежде всего, я говорю о государстве. Произошел невероятный перекос представления о приоритетах», – прокомментировала в беседе с НСН Ирина Прохорова.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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