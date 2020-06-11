Заславский: Трагедия с Ефремовым случилась бы неминуемо
Ректор ГИТИС Григорий Заславский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Актер Михаил Ефремов стал участником смертельного ДТП
Михаил Ефремов вечером в минувший понедельник, 8 июня, на своем внедорожнике выехал на встречную полосу и протаранил микрогрузовик «Лада», водитель которого умер в больнице. Артист был в алкогольном и наркотическом опьянении.
Григорий Заславский : «Трагедия, о которой уже, на мой взгляд, справедливо было сказано, что мы потеряли двоих – пострадавшего в этой аварии водителя, который с соблюдением всех правил двигался по своей полосе, и Михаила Ефремова, которого, к сожалению, мы потеряли достаточно давно. И здесь, конечно, надо говорить и об ответственности среды. О том, что пьянство в России всегда было извинительным недостатком – мол «как же так, он же замечательный актер, оступился, ну что ж». И в результате это привело к трагедии, которая могла произойти вчера, могла произойти и год назад, и через год, но она неминуемо случилась бы», – поделился своим мнением в интервью НСН Григорий Заславский.
В Москве отменили режим самоизоляции и цифровые пропуска
Многие ограничения, ранее введение из-за пандемии коронавируса, были отменены в Москве. В том числе, цифровые пропуска и прогулки по расписанию.
Григорий Заславский : «Тут, мне кажется, самое занятное, что те же самые люди, которые раньше публично высказывали свое недовольство по поводу введения цифровых пропусков и ограничения прогулок, теперь точно так же и с той же страстью высказываются недовольно по поводу слишком ранней отмены. Опасность остается, но теперь вопросы безопасности в наших руках, точно так же, как и то, что режим самоизоляции назывался самоизоляцией, а не изоляцией насильственной», – отметил он в эфире НСН.
Ростуризм пообещал доступный отдых внутри страны этим летом
Ростуризм планирует сделать отдых на курортах страны максимально доступным и комфортным в этом году, сообщила руководитель Зарина Догузова. Туристический сезон открывается 1 июля.
Григорий Заславский : «Главное, на что хочется надеяться, чтобы отдых для россиян на отечественных курортах был доступным не только этим летом, но и следующим, например, летом тоже. Кроме того, я очень рад, что в условиях кризиса долгосрочного и общемирового, все-таки остаются отрасли, у которых есть шанс хоть что-то заработать. Заработать не буквально на наших скромных и существенно уменьшившихся возможностях, а подняться точно так же, как европейские санкции позволили вырасти рынку сыроварения в России», – подытожил в беседе с НСН Григорий Заславский.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
502 тыс.+8 779 / сут.
Умерли
6 532+174 / сут.
Выздоровели
261 тыс.+8 367 / сут.
- Четверг в Москве стал самым жарким днем с июня 2019 года
- Пособия по безработице в России увеличены
- Мэр Москвы призвал продолжать трудиться на «удаленке»
- Собянин призвал россиян не ходить на парад Победы
- Мишустин продлил выплату пособий по безработице еще на три месяца
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru