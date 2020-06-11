Заславский: Трагедия с Ефремовым случилась бы неминуемо

Григорий Заславский : «Трагедия, о которой уже, на мой взгляд, справедливо было сказано, что мы потеряли двоих – пострадавшего в этой аварии водителя, который с соблюдением всех правил двигался по своей полосе, и Михаила Ефремова, которого, к сожалению, мы потеряли достаточно давно. И здесь, конечно, надо говорить и об ответственности среды. О том, что пьянство в России всегда было извинительным недостатком – мол «как же так, он же замечательный актер, оступился, ну что ж». И в результате это привело к трагедии, которая могла произойти вчера, могла произойти и год назад, и через год, но она неминуемо случилась бы», – поделился своим мнением в интервью НСН Григорий Заславский.

