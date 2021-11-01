Эдуард Бояков покинул должность худрука МХАТ им. Горького
Эдуард Бояков сообщил об уходе с поста художественного руководителя МХАТ им. Горького.
«Я уволился из МХАТ им. Горького», - написал он на своей странице в Facebook, отметив, что ему предложил написать заявление директор Владимир Кехман.
По словам Боякова, причиной этого предложения стало его отношение к Дорониной (президент театра). Он назвал три года службы в театре радостными и содержательными. Он также пожелал театру успехов и развития.
О своих дальнейших планах режиссер не рассказал. Также он отметил, что не хочет комментировать свои отношения с руководством театра.
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