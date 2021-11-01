Эдуард Бояков покинул должность худрука МХАТ им. Горького

По словам Боякова, причиной этого предложения стало его отношение к Дорониной (президент театра). Он назвал три года службы в театре радостными и содержательными. Он также пожелал театру успехов и развития.

О своих дальнейших планах режиссер не рассказал. Также он отметил, что не хочет комментировать свои отношения с руководством театра.

