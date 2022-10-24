«Нужно 1,5 миллиарда»: Шнейдеров не поверил в окупаемость фильма «Сердце Пармы»

Фэнтези-драма по роману Алексея Иванова «Сердце Пармы» лидирует в российском кинопрокате третьи выходные подряд – и третий уикенд собирает больше 100 миллионов рублей. Шнейдеров уверен, что кинолента не сможет себя окупить и выйти хотя бы в ноль.

«Вероятности, что фильм окупится никакой. Арифметика простая: половину сборов берут кинотеатры, от 10 до 20 процентов забирают дистрибьюторы. У «Сердца Пармы» бюджет 711 миллионов рублей, чтобы ему окупиться нужно собрать 1,5 миллиарда рублей. То, что он идет хорошо в прокате – естественно, давно не было у нас масштабных релизов. Снимаются ленты с малым или средним бюджетом, а высокобюджетных не было давно. Люди соскучились по большим фильмам. У «Пармы» было падение от выходных к выходным всего 3 процента, что является редкостью, обычно падение составляет от 30 до 50 процентов. Это успех прокатчиков, но отбиться и выйти хотя бы в ноль не получится», - сказал Шнейдеров.