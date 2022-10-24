«Нужно 1,5 миллиарда»: Шнейдеров не поверил в окупаемость фильма «Сердце Пармы»

При бюджете в 711 миллионов рублей фильму «Сердце Пармы» нужно заработать 1,5 миллиарда рублей, чтобы окупиться, сказал НСН кинокритик Давид Шнейдеров.

Российский фильм «Сердце Пармы» не заработает в прокате 1,5 миллиарда рублей и не окупится, заявил кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН.

«Тяжелый и жесткий»: Рекорд «Сердца Пармы» не вдохновил Шнейдерова

Фэнтези-драма по роману Алексея Иванова «Сердце Пармы» лидирует в российском кинопрокате третьи выходные подряд – и третий уикенд собирает больше 100 миллионов рублей. Шнейдеров уверен, что кинолента не сможет себя окупить и выйти хотя бы в ноль.

«Вероятности, что фильм окупится никакой. Арифметика простая: половину сборов берут кинотеатры, от 10 до 20 процентов забирают дистрибьюторы. У «Сердца Пармы» бюджет 711 миллионов рублей, чтобы ему окупиться нужно собрать 1,5 миллиарда рублей. То, что он идет хорошо в прокате – естественно, давно не было у нас масштабных релизов. Снимаются ленты с малым или средним бюджетом, а высокобюджетных не было давно. Люди соскучились по большим фильмам. У «Пармы» было падение от выходных к выходным всего 3 процента, что является редкостью, обычно падение составляет от 30 до 50 процентов. Это успех прокатчиков, но отбиться и выйти хотя бы в ноль не получится», - сказал Шнейдеров.

«Даже кабеля нет»: Шахназаров предрек остановку кинопроизводства в России

Собеседник НСН отметил, что раньше российским фильмам приходилось выдерживать конкуренцию с голливудскими лентами, а потому бюджеты на их производство были большими.

«Фильмы «Последний богатырь», «Холоп» собрали в прокате в два раза больше, чем их бюджет. Когда они выходили на экраны, то в прокате был «большой Голливуд», и производители соревновались. Делали фильмы, чтобы соответствовать другим картинам, идущим в кинотеатрах. Сейчас голливудских фильмов нет, а на русское кино люди не ходят. Поэтому успех «Сердца Пармы» связан с тем, что нечего смотреть», - отметил Шнейдеров.

Кинокритик возлагает большой успех в прокате на фильмы «Декабрь» о последних днях жизни Есенина и «Нюрнберг».

«Надеюсь, что выйдет «Декабрь», идут финальные работы над фильмом Лебедева «Нюрнберг». Один из самых ожидаемых релизов «Ампир V» по Пелевину не получил прокатное удостоверение из-за Оксимирона (признан Минюстом РФ иноагентом, - прим. НСН), а у него рейтинг ожидания был сумасшедшим», - резюмировал Шнейдеров.

Ранее кинотеатры назвали спасением инициативу Совфеда о принудительном лицензировании контента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ИскусствоДеньгиКинопрокатКино
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры