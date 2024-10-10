«Катарсис и личная история»: Продюсер Елена Кипер о хитах «Тату» и рок-откровениях

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Телеведущая, продюсер и создательница Елена Кипер в интервью НСН раскрыла секреты знаменитых песен группы «Тату», рассказала об отношении к сегодняшним рок-звездам и поделилась театральными предпочтениями.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» рассказали НСН о самых востребованных концертах выходных.

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Концертная жизнь в выходные будет насыщена интересными событиями. Так, группа «Три дня дождя» даст в Москве семичасовой концерт, который позиционируется, как «самый длинный концерт в истории рок-музыки».

«Алиса» представит новый альбом в Краснодаре и Ростове-на-Дону, Вячеслав Бутусов порадует фанатов во Владикавказе и Ессентуках, в столице выступят Lumen и «Черный кофе», а легенды ска «Male Factors» отметят на сцене 25-летие.

В число самых популярных концертов выходных попали и сразу несколько групп из 1990-х – «Иванушки International», «Отпетые Мошенники» и «Винтаж, ну а Елена Кипер раскрыла НСН секреты создания двух главных хитов группы «Тату»: «Нас не догонят» и «Я сошла с ума».

«У "Тату" много песен, но суперпопулярные на весь мир только две, в которых я приняла участие. Конечно, это девичья эстетика. Мне очень нравится то, что там внутри, вся драматургия, которая заложена в этих девических переживаниях, как я их писала. За последнее время я много анализировала и поняла, что в этих песнях, когда артист или автор рассказывает о своей ущербности - тут очень хитрая штука есть, когда ты не боишься о себе заявить. В основном наибольшую эмпатию получают от аудитории артисты, которые говорят: я вот такой, я это понимаю, я все делаю, что только могу, но вот так у меня складывается жизнь, вот такие ошибки я совершаю, такую фигню творю», - объяснила Кипер.

Продюсер отметила, что легендарные песни создавались на основе ее личных дневников.

«Эти две песни, в которых «как бы говорится» про побег из дома, от родителей, я создавала по своим дневникам, пытаясь показать мой личный протест, что меня понимает только какой-то очень близкий по духу человек, то есть моя подруга, с которой я тоже хочу убежать. Кроме того, я поняла, что в этих песнях, когда я их создавала, была ущербность от того, что я боялась мужского мира. Страшно боялась, потому что вокруг меня тогда было достаточно агрессивное мужское пространство. И вот эта вся квинтэссенция, она легла туда. У меня до сих пор осталась эта тетрадка, детский мой дневник, где я писала, как я хочу, чтобы меня услышали, поняли, что я соберусь и уйду. Это моя совершенно личная история. Если ее нет в песне, песня никому не нужна, она не качнет мир», - подчеркнула Кипер.

Из современных рок-групп она отметила группу The Hatters, указав на их энергию и сравнив с «честным вихрем». По мнению Кипер, в музыке популярных сегодня Xolidayboy нет новаторства, и этот путь уже прошло множество английских музыкантов, а у группы «Три дня дождя» хороший маркетинг.

