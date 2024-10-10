«Катарсис и личная история»: Продюсер Елена Кипер о хитах «Тату» и рок-откровениях
Два главных хита «Тату» были созданы на основе личного дневника, рассказала в эфире НСН Елена Кипер, назвав «вихрем» песни The Hatters и отметив творчество Гарика Сукачева с Александром Цыпкиным.
Музыка: Рок-рекорд и песни, качающие мир
Телеведущая, продюсер и создательница Елена Кипер в интервью НСН раскрыла секреты знаменитых песен группы «Тату», рассказала об отношении к сегодняшним рок-звездам и поделилась театральными предпочтениями.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» рассказали НСН о самых востребованных концертах выходных.
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Концертная жизнь в выходные будет насыщена интересными событиями. Так, группа «Три дня дождя» даст в Москве семичасовой концерт, который позиционируется, как «самый длинный концерт в истории рок-музыки».
«Алиса» представит новый альбом в Краснодаре и Ростове-на-Дону, Вячеслав Бутусов порадует фанатов во Владикавказе и Ессентуках, в столице выступят Lumen и «Черный кофе», а легенды ска «Male Factors» отметят на сцене 25-летие.
В число самых популярных концертов выходных попали и сразу несколько групп из 1990-х – «Иванушки International», «Отпетые Мошенники» и «Винтаж, ну а Елена Кипер раскрыла НСН секреты создания двух главных хитов группы «Тату»: «Нас не догонят» и «Я сошла с ума».
«У "Тату" много песен, но суперпопулярные на весь мир только две, в которых я приняла участие. Конечно, это девичья эстетика. Мне очень нравится то, что там внутри, вся драматургия, которая заложена в этих девических переживаниях, как я их писала. За последнее время я много анализировала и поняла, что в этих песнях, когда артист или автор рассказывает о своей ущербности - тут очень хитрая штука есть, когда ты не боишься о себе заявить. В основном наибольшую эмпатию получают от аудитории артисты, которые говорят: я вот такой, я это понимаю, я все делаю, что только могу, но вот так у меня складывается жизнь, вот такие ошибки я совершаю, такую фигню творю», - объяснила Кипер.
Продюсер отметила, что легендарные песни создавались на основе ее личных дневников.
«Эти две песни, в которых «как бы говорится» про побег из дома, от родителей, я создавала по своим дневникам, пытаясь показать мой личный протест, что меня понимает только какой-то очень близкий по духу человек, то есть моя подруга, с которой я тоже хочу убежать. Кроме того, я поняла, что в этих песнях, когда я их создавала, была ущербность от того, что я боялась мужского мира. Страшно боялась, потому что вокруг меня тогда было достаточно агрессивное мужское пространство. И вот эта вся квинтэссенция, она легла туда. У меня до сих пор осталась эта тетрадка, детский мой дневник, где я писала, как я хочу, чтобы меня услышали, поняли, что я соберусь и уйду. Это моя совершенно личная история. Если ее нет в песне, песня никому не нужна, она не качнет мир», - подчеркнула Кипер.
Из современных рок-групп она отметила группу The Hatters, указав на их энергию и сравнив с «честным вихрем». По мнению Кипер, в музыке популярных сегодня Xolidayboy нет новаторства, и этот путь уже прошло множество английских музыкантов, а у группы «Три дня дождя» хороший маркетинг.
Театр: Легкость Цыпкина и катарсис от Сукачева
Как сообщили НСН в «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных «Ложные признания» в Театре им. А. С. Пушкина, «Мастер и Маргарита» в МХАТе им. Горького и «Мужчина с доставкой на дом» с участием Елены Воробей» (ЦДКЖ).
Театралы Петербурга идут на «Трактирщицу» с Гошей Куценко и Анной Ардовой, а также на «Щелкунчик» в постановке Михаила Шемякина в «Мариинском театре».
В Нижнем Новгороде дадут спектакль Ленкома Марка Захарова «Tout paye, или Все оплачено», а в Сочи - мюзикл «Малефисента и король гномов».
Ну а Елена Кипер призналась НСН, что в восторге от спектакля Гарика Сукачева.
«Совершенно неожиданно я испытала сто катарсисов на спектакле Сукачева «САШАШИШИН» по знаменитой книге, которая получила "Русский Букер" (роман Саши Николаенко "Убить Бобрыкина" - прим. НСН). Автор потрясающий и то, как он поставил, да и то, что я услышала об этой постановке, уже после того, как посмотрела. Сочетание этого всего и погружение в 1990-е, в тот переходный период, - у меня это вызывало восхищение, очень рекомендую», - подчеркнула продюсер.
Кроме того, она отметила спектакли по мотивам произведений Александра Цыпкина.
«В последнее время ходили в основном не на режиссера, а на драматурга Цыпкина. Мне нравится эмоция, которую он дает, при этом спектакли совершенно разные. Там может быть Хабенский, а потом – не самые известные нам актеры, но каждый раз это какие-то очень душевные и бодрящие истории. Его называют Львом Толстым, но нет, он не Толстой нашего времени, он просто Цыпкин, очень легкий и жизнерадостный. Я говорю не про кино, а про театральные вещи, которые у него очень здорово получаются. Мне легко, я выхожу оттуда довольной и счастливой, это какая-то его энергия», - объяснила собеседница НСН.
Кино: От Жукова до «А-Студио»
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой станет фильм «Руки Вверх!» об истории успеха группы Сергея Жукова. На экраны также выйдут картина «Стоп, ночь», основанная на хитах группы «А-Студио», комедия «Битва пап» с Романом Мадяновым и мультфильм «Малышарики. День рождения».
Елена Кипер сказала НСН, что не является большой фанаткой группы «Руки вверх», объяснив при этом, что ее может зацепить в новой картине.
«Если говорить про "Руки Вверх!", очень уважаю Жукова, но почему-то никогда не испытывала интереса к самому творчеству этой группы. Не уверена, что пойду на этот фильм. Единственный триггер, который может меня на это соблазнить, - если он расскажет где, как, при каких обстоятельствах и почему писал эти песни, если Сергей расскажет, что с ним было в этой время», - заключила собеседница НСН.
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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