Продюсер Дворцов: Лолита потеряла из-за «голой вечеринки» более 7 млн рублей

Продюсер Пьера Нарцисса Сергей Дворцов в разговоре с «Московским комсомольцем» рассказал, что из-за «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой певица Лолита Милявская потеряла более семи миллионов рублей.

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По его словам, это размер гонораров, которые исполнительница могла получить за отменённые концерты.

«Но Лолита оптимистка: сейчас она занимается домашними делами — нашла, наконец, время для этого. Кроме того, наконец, появилось время на отдых и сон», - отметил продюсер.

Он также выразил надежду, что скоро всё наладится, и певица снова поедет по России с концертами.+

Ранее стало известно, что был отменён мартовский концерт Лолиты в Омске, а также апрельское выступление в Новосибирске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
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