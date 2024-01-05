Ксения Собчак потеряла 15 млн рублей из-за участия в «голой вечеринке»

Телеведущая Ксения Собчак в своём Telegram-канале заявила, что из-за участия в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой потеряла примерно 15 млн рублей.

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По её словам, это произошло в связи с отменой различных мероприятий, однако в данном случае деньги — не главное.

«Важны уроки, которые мы извлекаем из тех или иных ситуаций. Все ошибаются. Все падают», - написала телеведущая, добавив, что важно «проявлять человечность и не травить упавших».

Ранее в СМИ появилась информация, что руководство клуба Mutabor намерен подать в суд на Ивлееву из-за «голой вечеринки», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Соцсети Насти Ивлеевой
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