Ксения Собчак потеряла 15 млн рублей из-за участия в «голой вечеринке»

По её словам, это произошло в связи с отменой различных мероприятий, однако в данном случае деньги — не главное.



«Важны уроки, которые мы извлекаем из тех или иных ситуаций. Все ошибаются. Все падают», - написала телеведущая, добавив, что важно «проявлять человечность и не травить упавших».

Ранее в СМИ появилась информация, что руководство клуба Mutabor намерен подать в суд на Ивлееву из-за «голой вечеринки», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



