Ксения Собчак потеряла 15 млн рублей из-за участия в «голой вечеринке»
Телеведущая Ксения Собчак в своём Telegram-канале заявила, что из-за участия в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой потеряла примерно 15 млн рублей.
По её словам, это произошло в связи с отменой различных мероприятий, однако в данном случае деньги — не главное.
«Важны уроки, которые мы извлекаем из тех или иных ситуаций. Все ошибаются. Все падают», - написала телеведущая, добавив, что важно «проявлять человечность и не травить упавших».
Ранее в СМИ появилась информация, что руководство клуба Mutabor намерен подать в суд на Ивлееву из-за «голой вечеринки», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru