Голову дроида C-3PO из «Звездных войн» выставили на аукцион

Торги пройдут с 9 по 12 ноября. Всего на продажу выставят более 1,8 тысячи предметов со съёмок различных кинолент. Предполагается, что «голова дроида C-3PO» из фильма «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда» станет самым дорогим лотом и будет продана за один млн фунтов.

В числе прочих лотов щит Капитана Америки из картины «Первый мститель», рубашка и кнут Индианы Джонса, а также костюм героя Джека Доусона из «Титаника», которого сыграл Леонардо Ди Каприо. Также на продажу выставят вещи из фильмов о Джеймсе Бонде и Фредди Крюгере.

Ранее чёрную фетровую шляпу Майкла Джексона, в которой он впервые исполнил свою легендарную «лунную походку», продали на парижском аукционе Lemon Auction и Artp ges более чем за 77,6 тысячи евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

