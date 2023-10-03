Голову дроида C-3PO из «Звездных войн» выставили на аукцион
Лондонский аукционный дом Propstore Auction выставил на продажу шлем от оригинального костюма дроида C-3PO из киновселенной «Звёздных войн», сообщает телеканал ITV.
Торги пройдут с 9 по 12 ноября. Всего на продажу выставят более 1,8 тысячи предметов со съёмок различных кинолент. Предполагается, что «голова дроида C-3PO» из фильма «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда» станет самым дорогим лотом и будет продана за один млн фунтов.
В числе прочих лотов щит Капитана Америки из картины «Первый мститель», рубашка и кнут Индианы Джонса, а также костюм героя Джека Доусона из «Титаника», которого сыграл Леонардо Ди Каприо. Также на продажу выставят вещи из фильмов о Джеймсе Бонде и Фредди Крюгере.
Ранее чёрную фетровую шляпу Майкла Джексона, в которой он впервые исполнил свою легендарную «лунную походку», продали на парижском аукционе Lemon Auction и Artp ges более чем за 77,6 тысячи евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru