Абитуриентов и их родителей предупредили о новой активности мошенников

По его словам, в эти дни абитуриенты и их родители «получают десятки уведомлений от вузов и госсервисов». Поэтому письма с темой «Подтверждение зачисления» не вызывает у них каких-либо подозрений.

Эксперт отметил, что также аферисты рассылают сообщения с заголовками «Срочно загрузите документы», «Оплатите регистрационный взнос», «Получите доступ к личному кабинету», «Оформите место в общежитии».

«Злоумышленники рассчитывают на спешку. Абитуриент боится пропустить важный этап и переходит по ссылке без проверки», - рассказал Моряков.

Он добавил, что следует обращать внимание на ошибки в доменном имени, лишние символы и цифры в адресе, сокращенные ссылки и требование немедленно ввести данные. Лучшее же решение - самостоятельно зайти на официальный сайт вуза.

Ранее в МВД заявили, что телефонные мошенники стали обманывать пенсионеров, угрожая снизить размер пенсии из-за якобы обнаруженной ошибки в документах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

