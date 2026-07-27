Абитуриентов и их родителей предупредили о новой активности мошенников
Мошенники в период приёмной кампании в вузы нацелились на абитуриентов и их родителей. Об этом «Газете.Ru» заявил руководитель группы спам-анализа Почты Mail Дмитрий Моряков.
По его словам, в эти дни абитуриенты и их родители «получают десятки уведомлений от вузов и госсервисов». Поэтому письма с темой «Подтверждение зачисления» не вызывает у них каких-либо подозрений.
Эксперт отметил, что также аферисты рассылают сообщения с заголовками «Срочно загрузите документы», «Оплатите регистрационный взнос», «Получите доступ к личному кабинету», «Оформите место в общежитии».
«Злоумышленники рассчитывают на спешку. Абитуриент боится пропустить важный этап и переходит по ссылке без проверки», - рассказал Моряков.
Он добавил, что следует обращать внимание на ошибки в доменном имени, лишние символы и цифры в адресе, сокращенные ссылки и требование немедленно ввести данные. Лучшее же решение - самостоятельно зайти на официальный сайт вуза.
Ранее в МВД заявили, что телефонные мошенники стали обманывать пенсионеров, угрожая снизить размер пенсии из-за якобы обнаруженной ошибки в документах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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