Путин: Россия на поле боя будет действовать аккуратно и настойчиво
Решительные действия на поле боя могут привести к дополнительным потерям. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с депутатами Госдумы восьмого созыва глава государства рассказал, что в ходе церемонии награждения один из награждаемых шепнул ему, что на поле боя следует действовать смелее.
«Здесь, так же как в экономике, есть свои риски, цена которым — потери на поле боя с нашей стороны. Поэтому будем действовать аккуратно, но настойчиво, последовательно добиваясь поставленных целей», - сказал российский лидер.
Ранее Путин заявил, что Украина рано или поздно утратит западные земли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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