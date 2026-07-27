Песков: Расширение Киевом географии боевых действий нельзя не видеть

Комментируя атаку Киева на иранское судно, в результате чего погиб моряк, он отметил, что этого расширения «нельзя не видеть», пишет RT.

«Это чрезвычайно опасно, это очередной виток напряженности - надо бороться с киевским режимом», - добавил представитель Кремля.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи обвинил Киев в ударе по иранскому торговому судну и гибели моряка. В ведомстве отметили, что Тегеран оставляет за собой право на ответ, пишут «Известия».

