Песков: Расширение Киевом географии боевых действий нельзя не видеть
Расширение Украиной географии боевых действий чрезвычайно опасно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя атаку Киева на иранское судно, в результате чего погиб моряк, он отметил, что этого расширения «нельзя не видеть», пишет RT.
«Это чрезвычайно опасно, это очередной виток напряженности - надо бороться с киевским режимом», - добавил представитель Кремля.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи обвинил Киев в ударе по иранскому торговому судну и гибели моряка. В ведомстве отметили, что Тегеран оставляет за собой право на ответ, пишут «Известия».
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