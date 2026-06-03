«Грязная спекуляция!»: Кому выгоден скандал вокруг Эрнста Неизвестного в Третьяковке
Основательница галереи «Веллум» Любовь Агафонова заявила НСН, что вокруг художника начинается грязная спекуляция из-за роста стоимости его работ.
Основательница галереи «Веллум», признанная потерпевшей по делу о мошенничестве с работами Эрнста Неизвестного, Любовь Агафонова в эфире НСН назвала ситуацию «отвратительной» и «грязной». Она уверена, что скандал имеет частный характер, а имя Третьяковской галереи было выбрано ради хайпа.
Скандал разгорелся вокруг выставки Эрнста Неизвестного в Третьяковской галерее, приуроченной к 100-летию со дня его рождения. На выставке обнаружили много фальшивок. СК РФ провел обыски по уголовному делу, в том числе в Третьяковской галерее, были изъяты и осмотрены 37 картин и 10 скульптур. Как пишет «Коммерсант», директор аукционного дома «Первые имена» Роза Верховина, основательница галереи «Веллум» Любовь Агафонова и исполнительный директор Prometheus Art Foundation Вячеслав Ершов проходят по делу потерпевшими. Агафонова призвала не хайповать на великом имени скульптора.
«Работы из нашей галереи не были на выставке представлены. Поэтому здесь все вопросы к частному куратору Грибоносовой-Гребневой. В целом мне кажется, что весь этот скандал имеет частный, личный характер. Я считаю, что это война между вдовой Анной и дочерью Ольгой. Эрнст Неизвестный – это производитель текстуры стиля 20 века, человек, который создавал визуальный образ монументального искусства нашей страны. Поэтому то, что сейчас происходит, просто отвратительно. Как только речь идет о коммерциализации, вокруг художника начинается грязная спекуляция. Это спекуляция вокруг имени, вокруг Третьяковской галереи, кому-то это было очень нужно. Сейчас я понятия не имею, сколько было настоящих картин и скульптур. Если бы эти работы не стали расти в цене, всего бы этого скандала и не было бы. Это сотни тысяч долларов за скульптуру. Это большой скульптор, философ, я надеюсь, что вся эта пена спадет», - рассказала она.
По ее словам, Третьяковская галерея должна себя юридически защитить в этом случае.
«Третьяковская галерея должна внимательно отнестись к этому, дать опровержение и юридически себя защитить. Это нонсенс, что четыре месяца выставка шла, а потом такой скандал. Сначала надо разобраться, не нужно хайповать. Я считаю себя потерпевшей, заявила иск о причинении морального и финансового ущерба, но к Третьяковской галерее это не имеет никакого отношения», - заключила собеседница НСН.
Вдова скульптора Эрнста Неизвестного — Анна Грэм (художественный менеджер), а дочь от его первого брака — Ольга Неизвестная (живет и работает в Москве). После смерти мастера в 2016 году они выступают главными правообладательницами его наследия и совместно участвуют в разбирательствах, связанных с защитой подлинности его работ.
Эрнст Неизвестный создавал масштабные бетонные и бронзовые скульптуры. Среди них знаменитая магаданская «Маска скорби» жертвам ГУЛАГа, «Цветок лотоса» на Асуанской плотине в Египте, а также «Память шахтерам Кузбасса».
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