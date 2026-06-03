«Работы из нашей галереи не были на выставке представлены. Поэтому здесь все вопросы к частному куратору Грибоносовой-Гребневой. В целом мне кажется, что весь этот скандал имеет частный, личный характер. Я считаю, что это война между вдовой Анной и дочерью Ольгой. Эрнст Неизвестный – это производитель текстуры стиля 20 века, человек, который создавал визуальный образ монументального искусства нашей страны. Поэтому то, что сейчас происходит, просто отвратительно. Как только речь идет о коммерциализации, вокруг художника начинается грязная спекуляция. Это спекуляция вокруг имени, вокруг Третьяковской галереи, кому-то это было очень нужно. Сейчас я понятия не имею, сколько было настоящих картин и скульптур. Если бы эти работы не стали расти в цене, всего бы этого скандала и не было бы. Это сотни тысяч долларов за скульптуру. Это большой скульптор, философ, я надеюсь, что вся эта пена спадет», - рассказала она.

По ее словам, Третьяковская галерея должна себя юридически защитить в этом случае.

«Третьяковская галерея должна внимательно отнестись к этому, дать опровержение и юридически себя защитить. Это нонсенс, что четыре месяца выставка шла, а потом такой скандал. Сначала надо разобраться, не нужно хайповать. Я считаю себя потерпевшей, заявила иск о причинении морального и финансового ущерба, но к Третьяковской галерее это не имеет никакого отношения», - заключила собеседница НСН.

Вдова скульптора Эрнста Неизвестного — Анна Грэм (художественный менеджер), а дочь от его первого брака — Ольга Неизвестная (живет и работает в Москве). После смерти мастера в 2016 году они выступают главными правообладательницами его наследия и совместно участвуют в разбирательствах, связанных с защитой подлинности его работ.

Эрнст Неизвестный создавал масштабные бетонные и бронзовые скульптуры. Среди них знаменитая магаданская «Маска скорби» жертвам ГУЛАГа, «Цветок лотоса» на Асуанской плотине в Египте, а также «Память шахтерам Кузбасса».

