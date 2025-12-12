Жюри Берлинского кинофестиваля возглавит режиссер Вим Вендерс

Директор кинофестиваля Триша Таттл отметила, что Вендерс является создателем фильмов, которые «трогают и восхищают нас своей человечностью и чувством удивления».

Сам режиссёр признался, что раньше даже представить не мог, что однажды возглавит жюри главного кинофестиваля в его родном горое.

«Наконец-то посмотреть каждый фильм из конкурсной программы и обсудить их все подробно... Что может быть лучше?» — сказал Вендерс.

Ранее фильм норвежского режиссёра Дага Йохана Хаугеруда «Мечты» получил главную награду 75-го международного Берлинского кинофестиваля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

