Жюри Берлинского кинофестиваля возглавит режиссер Вим Вендерс
Жюри 76-го Берлинского кинофестиваля, который пройдёт с 12 по 22 февраля 2026 года, возглавит немецкий режиссёр Вим Вендерс. Об этом заявили организаторы смотра.
Директор кинофестиваля Триша Таттл отметила, что Вендерс является создателем фильмов, которые «трогают и восхищают нас своей человечностью и чувством удивления».
Сам режиссёр признался, что раньше даже представить не мог, что однажды возглавит жюри главного кинофестиваля в его родном горое.
«Наконец-то посмотреть каждый фильм из конкурсной программы и обсудить их все подробно... Что может быть лучше?» — сказал Вендерс.
Ранее фильм норвежского режиссёра Дага Йохана Хаугеруда «Мечты» получил главную награду 75-го международного Берлинского кинофестиваля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
