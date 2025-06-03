Больше всего возвращению TikTok в Россию будут рады рекламщики, так как они получат в свои руки дополнительные инструменты продвижения товаров, а сам продукт является очень эффективным в плане рекомендаций для пользователей. Об этом сообщил в комментарии НСН председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель «LiveInternet» Герман Клименко.



Известная видеоплатформа выпустила обновление, о чем сообщила на странице приложения в App Store и Google Play. Пользователи утверждают, что в новой версии россияне снова могут выкладывать ролики. В марте 2022 года TikTok приостановил работу в стране, а российским пользователям были запрещены публикации новых видео, прямые трансляции и просмотр свежего контента из-за рубежа. Возвращение может быть на руку не только блогерам, но и ряду других участников рынка, заявил Клименко.