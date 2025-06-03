«Пусть живет!»: Клименко рассказал, кто обрадуется возвращению TikTok в Россию
Возвращения TikTok очень ждут представители рекламных отраслей и SMM-агентств, поскольку российской альтернативы сервису все равно не появилось, рассказал НСН Герман Клименко.
Больше всего возвращению TikTok в Россию будут рады рекламщики, так как они получат в свои руки дополнительные инструменты продвижения товаров, а сам продукт является очень эффективным в плане рекомендаций для пользователей. Об этом сообщил в комментарии НСН председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель «LiveInternet» Герман Клименко.
Известная видеоплатформа выпустила обновление, о чем сообщила на странице приложения в App Store и Google Play. Пользователи утверждают, что в новой версии россияне снова могут выкладывать ролики. В марте 2022 года TikTok приостановил работу в стране, а российским пользователям были запрещены публикации новых видео, прямые трансляции и просмотр свежего контента из-за рубежа. Возвращение может быть на руку не только блогерам, но и ряду других участников рынка, заявил Клименко.
«У нас формально не появилась альтернатива приложению TikTok. Многие блогеры продолжали им пользоваться, у них упала аудитория, но видеохостинг не был запрещен, он самоустранился. TikTok вышел из нашего информационного поля, чтобы не попадать под российское регулирование. Надо посмотреть, вернулись ли они действительно, научились ли они модерировать контент. Если сейчас произойдет камбэк, то это большой праздник для наших SMM-специалистов, это увеличит инвентарь их инструментов. Мы все время забываем, что внешняя история — это не только минус для наших внутренних ресурсов, но и плюс для других игроков рынка, например, для рекламных агентств», — отметил он.
Клименко добавил, что преимущества TikTok пока невозможно повторить, а создание альтернативы — довольно сложный вопрос.
«TikTok силен тем, что он имеет огромный объем видео, поэтому может выдавать эффективные рекомендации. У нас есть проекты, которые запускались, чтобы занять эту нишу, но было ощущение, что им чего-то не хватало. Нельзя сделать большой рекомендательный сервис без больших данных. Если послушать наших игроков, то может быть TiKTok нам и не нужен. Айтишники жаловались президенту, что им мешают зарубежные сервисы, но готовы ли они их заменить? Заменят ли VK Клипы TikTok? Может быть и да, но это надо проверять на практике. Мы сейчас возвращаемся к истории с недружественными странами, с Китаем мы не ссорились, поэтому пусть TikTok живет. Это больше политический вопрос, я не знаю точного ответа на него», — резюмировал собеседник НСН.
Ранее Клименко заявил НСН, что Роскомнадзор может заблокировать использование сервисов Zoom, Photoshop и даже Microsoft.
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