СМИ: Мадуро содержится в штрафном изоляторе в США

По данным СМИ, Мадуро был помещен в штрафной изолятор.

«Заключенные могут выходить из камеры три раза в неделю на один час - всегда в кандалах на руках и ногах и в сопровождении двух охранников», - отмечает ABC.

Газета указывает, что по ночам из камеры политика слышно, как тот по-испански говорит о своем похищении и плохом обращении.

Кроме того, известно, что лидер Венесуэлы и его жена попросили о консульском визите представителей республики, он состоялся 30 января.

