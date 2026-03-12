СМИ: Мадуро содержится в штрафном изоляторе в США

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро содержится в штрафном изоляторе в американской тюрьме. Об этом пишет газета ABC.

В январе власти США провели операцию по захвату Мадуро и его жены Силии Флорес, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Венесуэльского политика доставили в изолятор в Бруклине.

МИД России призвал США немедленно освободить Мадуро с супругой

По данным СМИ, Мадуро был помещен в штрафной изолятор.

«Заключенные могут выходить из камеры три раза в неделю на один час - всегда в кандалах на руках и ногах и в сопровождении двух охранников», - отмечает ABC.

Газета указывает, что по ночам из камеры политика слышно, как тот по-испански говорит о своем похищении и плохом обращении.

Кроме того, известно, что лидер Венесуэлы и его жена попросили о консульском визите представителей республики, он состоялся 30 января.

