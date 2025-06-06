При этом собеседник НСН также уточнил, что некоторые проекты в силу жанровых особенностей или сценария никогда не смогут попасть в лонг-лист премии.

«Напомню, что премия вручается за социально-значимый контент. Это означает, что в каждом из проектов должен быть аспект смыслового воздействия на общество. Если это воздействие негативно, оно лишь призвано вызывать эмоции и разжигать страсти, то такой контент в номинацию премии попасть не может. Условно, никакое кино про маньяков или насилие оказаться в шорт-листе и даже лонг-листе премии шанса не имеет», - заявил он.

В апреле 2025 года сообщалось, что ИРИ поддержит 90 проектов в рамках конкурса на создание молодежного контента. Среди веб-сериалов поддержку получили комедийный проект «Дидюшкино LIVE» о молодом чиновнике поселковой администрации, у которого есть личный блог. Также детективный сериал «Участковый – Саша» о выпускнике академии МВД, которого переводят по работе в отдаленную деревню, и другие работы. Общая сумма поддержки составит 2,7 миллиарда рублей. Все отобранные проекты должны быть реализованы до 14 ноября 2025 года, передает «Радиоточка НСН».

