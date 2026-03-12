В России предложили создать фонд помощи соотечественникам за рубежом
Сегодня в России необходим фонд помощи находящимся за рубежом россиянам, аналогичный тем, что уже действуют для туристов, сказал НСН Вадим Михайлов.
В России необходимо создать государственный фонд помощи, который будет оказывать помощь соотечественникам за рубежом в трудной жизненной ситуации. Об этом в пресс-центре НСН заявил председатель регионального отделения партии «РОДИНА» в Московской области Вадим Михайлов.
«Интерес к вопросу защиты наших граждан за рубежом связан с современной геополитической обстановкой, а также чрезвычайными положениями природного и техногенного характера. Каждый наш гражданин должен осознавать, что в любой точке планеты он находится под защитой государства. Наше предложение, которое более подробно мы будем рассматривать уже на форуме “Русский мир. Многонациональная Россия”: создать специализированный государственный фонд, который будет помогать в трудной жизненной ситуации нашим соотечественникам за рубежом. В частности, это может быть юридическая помощь, вопросы здравоохранения, потому что не все владеют языком страны, в которой находятся, не у всех хватает денег. Люди должны быть уверены, что государство им поможет», — сказал Михайлов.
Собеседник НСН добавил, что аналогичные фонды уже работают для организованных групп туристов.
«Такие негосударственные фонды уже помогают организованным группам туристов, там ответственность лежит на туроператорах», — подытожил он.
Ранее сообщалось, что для соотечественников за рубежом планируют открыть полный доступ к российским государственным услугам в цифровом формате.
