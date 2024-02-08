Приостановлена продажа билетов на концерт Орбакайте во Владивостоке

Во Владивостоке приостановили продажу билетов на концерт певицы Кристины Орбакайте, который должен был состояться в марте, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя концертного зала «Феско Холл», где планируется выступление.

«Отрекся даже директор»: Стали известны подробности «отмены» Орбакайте в России

«У нас пока нет точной информации, ждем от организаторов. Но пока продажу билетов остановили», — сказал он. Отмечается, что билетов на выступление пока купили не очень много.

Ранее в муниципальном центре управления Владивостока заявили, что глава города направил письмо организаторам концертов Орбакайте и Дианы Арбениной, в котором рекомендуется отменить их выступления в городе. Основанием стало обращение общероссийского общественного движения «Культурный фронт России».

Выступление Орбакайте во Владивостоке запланировано на 19 марта, концерт Арбениной — на 27 февраля.

Бывший продюсер российской группы «Тату» Леонид Дзюник прокомментировал отмену концертов певицы Кристины Орбакайте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:ВладивостокМузыкантыПевица

Горячие новости

Все новости

партнеры