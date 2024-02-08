Приостановлена продажа билетов на концерт Орбакайте во Владивостоке
Во Владивостоке приостановили продажу билетов на концерт певицы Кристины Орбакайте, который должен был состояться в марте, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя концертного зала «Феско Холл», где планируется выступление.
«У нас пока нет точной информации, ждем от организаторов. Но пока продажу билетов остановили», — сказал он. Отмечается, что билетов на выступление пока купили не очень много.
Ранее в муниципальном центре управления Владивостока заявили, что глава города направил письмо организаторам концертов Орбакайте и Дианы Арбениной, в котором рекомендуется отменить их выступления в городе. Основанием стало обращение общероссийского общественного движения «Культурный фронт России».
Выступление Орбакайте во Владивостоке запланировано на 19 марта, концерт Арбениной — на 27 февраля.
Бывший продюсер российской группы «Тату» Леонид Дзюник прокомментировал отмену концертов певицы Кристины Орбакайте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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